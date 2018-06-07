Sanık Dilek Demir kızının cenazesine katılmamış

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının kararı duruşmasına tutuklu olarak yargılanan öğretmen Dilek Demir, üniversite öğrencisi Gülşah Şat ile avukatları katıldı.
Habertürk Gazetesi Muhabiri Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Dilek Demir'in tek çocuğu olan 13 yaşında kızı Berfin'in Van'da 22 Nisan'da 5'nci kattaki evinin balkonundan düşerek öldüğü, sanığın kızının cenazesine katılamadığı ortaya çıktı. Kendisine cezaevinde zarar verebileceği endişesiyle Demir'e ölüm haberinin, Adalet Bakanlığı'ndan alınan izinle uzmanlarca söylendiği belirtildi.
"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"
Son sözü sorulan Dilek Demir ağlayarak "Her şeyimi kaybettim. Başından beri adaletinize güveniyorum. Adaletinize
sığınıyorum" dedi.
Demir'in avukatı Ahmet Avşar, müvekkilinin öğretmenlik hayatının bittiği, tek kızının öldüğünü belirterek, tahliye kararı verilerek kızının mezarına gidebilmesinin sağlanmasını talep etti. Gülşah Şat ise "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
SADECE SPREY SIKTI
Gülşah Şat'ın avukatı, müvekkilinin öldürülen Cüneyt Pala'yı göz yaşartıcı sprey sıkmak dışında bir suçunun bulunmadığını beraat etmesi gerektiğini söyledi. Sanık Dilek Demir'in avukatı Ahmet Avşar ise ölen Cüneyt Pala'nın kendisini müvekkiline Paris'te yaşayan Ermeni asıllı ünlü fotoğrafçı Sarkis Markosyan olarak tanıttığını, ünlü markaların reklam yüzü yapacağı vaadiyle 50 bin lirasını dolandırdığını söyledi.
TEHDİT ETTİ
Avşar, müvekkilinin gerçek isminin ölümünden sonra öğrendiği Cüneyt Pala'nın, çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamakla tehdit ettiğini, parası geri almak ve bikini fotoğraflarını geri almak düşüncesiyle otel odasına gittiğini, kesinlikle öldürmek kastının bulunmadığını belirtti.
Avşar, "tek kişilik çete" olarak nitelendirdiği Cüneyt Pala'nın müvekkili gibi 100'lerce kadını mankenlik ve ünlü markaların reklam yüzü yapacağı vaadiyle dolandırdığını söyledi.
CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ
Avşar, diğer sanık Gülşah Şat'ın ise duruşmada, Pala'nın kendisine Gaziantep'teki bir otel odasında cinsel saldırıda bulunduğunu söylediğini belirtti. Avukat Avşar, Cüneyt Pala'nın müvekkilinin boğazını sıkması üzerine boğuşma esnasında cebinde çakıyı çıkarıp hedef göstermeden kendisini savunmaya çalıştığını, öldürmek amacının bulunmadığı söyledi.
ÖNCE MÜEBBET SONRA 12.5 YIL
Mahkeme, Dilek Demir ve Gülşah Şat hakkında, kasten adam öldürmek suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların öldürme eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 15 yıla, iyi halleri dikkate alınarak da 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. Mahkeme her iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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