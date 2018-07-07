4N1K İlk Aşk 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Birlikte büyüyen 1’i kız, 5 gencin kahkaha, dostluk ve macera dolu hikayesini ele alan 4N1K İlk Aşk dizisi ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi uyandıran dizinin 2. bölüm fragmanında macera devam ediyor. İşte 4N1K İlk Aşk 2. bölüm fragmanı...

4N1K İLK AŞK 2. BÖLÜM FRAGMAN

4N1K İLK AŞK OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu4N1K İlk Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda kadrosunda; Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş, Burak Yörük, Bülent Alkış, Zeynep Özder, Emir Benderlioğlu, Beyti Engin, Aybanu Aykut, Hakan Haksun, Firuzan Aydın, Tuğçe Kıltaç ve Meral Asıltürk gibi isimler yer alıyor.



4N1K İLK AŞK DİZİ KONUSU

Yaprak, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur kendine. Bir gün bu dünya, gizemli bir biçimde hayatına giren Barış’ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızlar dünyasına doğru bir keşfe çıkarır. Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir ‘masal prensi’ni ya da ‘gamzeli kahraman’ı seçecektir…