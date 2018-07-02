Fatih Sultan Mehmet’in alemdarlarından Ali Haydar Dede’nin 1500’lü yılların başında yaptırdığı, günümüzde sadece temel kalıntıları bulunan Haydarhane Camii, eski yerine yeniden yapılacak. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Fatih Horhor Yokuşu’nun başında, ilahiyat fakültesinin arkasında yer alan ve uzun zamandır boş durumdaki araziye yapılacak olan Haydarhane Camii’nin restorasyonu için ihale açıldı. Haydarhane Camii’nin restorasyonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptıracak.

İBB Yapı İşleri Müdürlüğü’nün “Haydarhane Camii, Tekke ve Haziresi Restorasyon İnşaatı” için açtığı ihale, 12 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

Haydarhane Camii, Fatih Sultan Mehmet’in alemdarlarından Ali Haydar Dede (Haydari Şeyh Ali Dede) tarafından Sultan II. Bayezid Han devrinde, mescit olarak inşa ettirildi. Aynı zamanda tekkesi de bulunmaktadır.