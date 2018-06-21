Erzurum'un Pasinler ilçesinde 5 yaşındayken kireç kuyusuna düşerek görme yetisini kaybeden ve geçirdiği ameliyatlar sonunda yeniden görmeye başlayan Nurten Kulğa (72), "İlk kez iki gözüm görerek oy kullanacağım" dedi.
DHA'nın haberine göre; Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde oturan Nurten Kulğa, 5 yaşında ailesiyle gittiği memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesi Saksı Köyü'nde, bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden, tek gözüyle yaşamını sürdüren Nurten Kulğa, tedavi için birçok doktora götürüldü, ancak çare bulunamadı. Zamanla sağ gözünün aşırı yorulması nedeniyle baş ağrısı da başlayan Kulğa, ışığa bakamadığı için gündüz dışarı çıkamadı. Sürekli ağrı kesici kullanan Kulğa, bu nedenle okula gidemedi, hatta evlenemedi. Bu şekilde yaşamını sürdüren Kulğa'nın sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı.
Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için geçen yıl göz doktoru olan Tuba Vural Çokal'a başvurdu. Kulğa'yı muayene eden Çokal, hastasının hastane ortamında ameliyat edilmesine karar verdi. Çokal, hastasını Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ümit Kayış'a yönlendirdi. Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan 2016'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözü, 27 Nisan'da ise katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi. Önce sağ gözü sonra da 65 yıl önce kör olan sol gözü görmeye başlayan Kulğa, büyük sevinç yaşadı.
"İLK KEZ GÖREREK OY KULLANACAĞIM"
70 yaşından sonra her iki gözüyle görmeye başlayan Nurten Kulğa, tedavisinin başından beri yanında olan Tuba Vural Çokal'ı Side'deki muayenehanesinde ziyaret etti. Çokal'ın muayene ettiği Nurtel Kulğa, ilk kez iki gözü görürken oy kullanacağını ifade etti. 16 Nisan 2017'deki referandumda oy kullanmadığını belirten Nurten Kulğa, 24 Haziran'ı sabırsızlıkla beklediğini anlattı. Kendisini tedavi eden Tuba Vural Çokal'a destek ziyaretinde bulunduğunu kaydeden Kulğa, "Tuba Hanım sayesinde kimsenin yardımı olmadan seçmen sandığına gideceğim. Hür irademle ve iki gözümle oy pusulasını görerek ilk kez oy kullanacağım" dedi.
"BİR DOKTORUN YAŞAYACAĞI EN ANLAMLI AN"
Ziyaretin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Tuba Vural Çokal ise şunları kaydetti: "Seçim çalışmaları nedeniyle Antalya'nın sahillerini, Torosların zirvesini gezdik. Basmadık toprak, sıkmadık el bırakmamak için çalıştık. Birçok kişi ile bir araya geldik. Ancak bu ziyaret bambaşkaydı. Bu kadar mutlu eden başka bir şey olamaz. Benim için hastalarım her şeydir. Onlara hiçbir zaman ticari kaygılar ile yaklaşmadım. Mesleğimi insanlığa hizmetin aracı olarak gördüm. Rabbime şükürler olsun, bu günü yaşadım. Nurten Teyzeme ince davranışından dolayı teşekkür ediyorum. 24 Haziran günü Nurten Teyzem güneşi görerek oy kullanacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.