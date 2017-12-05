709 karatlık 'Barış Elması' açık arttırmada satıldı!

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'a ait dünyanın en büyük işlenmemiş elmaslarından biri olan 709 karatlık "Barış Elması" 6,5 milyon dolara satıldı.
New York'ta Sierra Leone Hükümeti tarafından ülkedeki yoksullara yardım etmek ve kalkınma projeleri geliştirmek amacıyla açık artırmaya çıkarılan elmasın sahibi, İngiliz mücevher markası Graff Diamonds'ın başkanı Laurence Graff oldu.
Elmasın satışından elde edilen gelirin yarısı özellikle ülkenin doğusunda elmasın bulunduğu Koryardu köyünde temiz su, elektrik, eğitim ve sağlık projeleri için kullanılacak.
Dünyadaki en büyük 14'üncü elmas geçen mayıs ayında yine New York'ta bir müzayedede satışa çıkarılmış ancak Sierra Leone Hükümeti 7,8 milyon dolarlık teklifi kabul etmemiş ve elmas satılmamıştı. "Barış Elması", bu müzayedede daha önce verilen tekliften daha düşük bir fiyata el değiştirdi.
"Barış Elması", mart ayında Kono bölgesinde yer alan Koryardu köyünde Emmanuel Momoh adlı Hristiyan bir papaz tarafından bulunmuş, papaz elması hükümete teslim etmişti.
Sierra Leone'da 1990'lu yıllardaki iç savaşta bu değerli taşlar silah alımı için kullanılmış ve "kanlı elmaslar" adı verilmişti.
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