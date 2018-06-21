HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, iki gündür İzmir’de çeşitli programlara katılan Başbakan Binali Yıldırım’ın iddialarına Beydağ’dan yanıt verdi.
Yıldırım’ın, kendisine karşı belediye başkanlığı seçimini büyük farkla kaybettikten sonra ‘ilk defa seçim kaybediyorum’ diye İzmir’e, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanı’na yanlış bakmaya başladığını kaydeden Kocaoğlu, “İlk defa seçim kaybetmek diye bir şey yok aslında. İlk defa seçim kazanamadın. Erzincan’da 1. sıraya koymuşlar, milletvekili olmuşsun. İstanbul’dan 1. sıraya koymuşlar. İzmir’den iki defa 1. sıraya koymuşlar, milletvekili olmuşsun. Şimdi yine 1 sıradasın. En garantili yerde.. Gelip benimle yarışsana.. Tek dereceli, bir adamın seçildiği seçimde... 2019’da, 8 ay sonra yerel seçim var. 31 Mart 2019’da.. Buyur kardeşim!” dedi.
FETÖ OPERASYONLARI
Başbakan’ın “FETÖ Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon yapmasaydı, İzmir’de 1. parti olurduk” şeklindeki sözlerine Kocaoğlu şu cevabı verdi: “Diyorlar ki, sen niye FETÖ’ye dava açmıyorsun. ABD’de oturan, kimin adamı olduğu dünya alemce bilinen adama ben mi dava açacağım. Sen devlet olarak getiremiyorsun. Ben birine dava açsam, Türkiye Cumhuriyeti’ne açacağım. Ama devletin tek bir kuruşunu bile cebime koymam. 6 sene işkence çektirdiler. O yüzden hakkımı helal etmiyorum.”
KATI ATIK PARASI
Yıldırım’ın katı atık parasıyla ilgili olarak, “Bunun yasal dayanağı yok, bu haraca girer. Dava açın, iptal edilsin” şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Kocaoğlu, “Sayın Başbakan katı atık parası için ‘ben bunu kaldıracağım. Bu haksız’ demişti. Ne oldu, niye kaldıramadın? Katı atık vergisi, atık su parası diye bir şey yoktu. Bunları bu hükümet çıkarttı. İptal edin o zaman. Biz almaya hevesli değiliz. Bunu CHP’liler alıyor da AKP’li belediyeler almıyor mu” dedi.
ÇANDARLI LİMANI
Yıldırım’ın “Alsancak Limanı’nın kruvaziyer olması ve konteyner limanının da Aliağa’ya taşınması gerektiği” şeklindeki açıklamalarını da eleştiren Kocaoğlu, şöyle devam etti: “Sayın Başbakan niye böyle diyor biliyor musunuz? Petkim’i önce özelleştirdiler, sonra büyük bir liman yapma izni verdiler. Oraya yük lazım. Aralarındaki ilişki nedir bilmem. Devletin İzmir Limanı çalışmayacak, Petkim Limanı çalışacak. Aliağa Nemrut Körfezi’ndeki bilmem ne limanı çalışacak, öyle mi? Çandarlı Limanı yapılacaktı, dünya para harcandı. Bugün adı geçmiyor hiç. Ne oldu orası?”
YATIRIMLAR NEREDE
Büyükşehir Başkanı, kente hükümet tarafından yapılan yatırım miktarıyla ilgili söylemlere de şu yanıtı verdi: “Başbakan gelmiş dün, 66 katrilyon lira demiş. 2011 yılında Yıldırım 35 İzmir 35 projesini açıkladı. Dün İzmir’de ‘9 tanesini yaptım’ demiş. Kalan 26 proje nerede? İzmir’e şöyle yatırım yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyorsunuz. Ben görmüyorum.”
BUCA METROSU
Buca metrosunun projesini yapıp Ulaştırma Bakanlığı’na yolladıklarını ve bir yılı aşkın bir sürede onaylandığını hatırlatan Kocaoğlu, “Hiçbir eksiği yok. Kalkınma Bakanlığı’na gitti bu kez. 8 aydır bekliyor. Oradan Yüksek Planlama Kurulu’na gidecek. Başbakan ve 8 tane bakan imzalayacak. Kredi istemiyorum, para istemiyorum. 2.5 milyar lira krediyi de bulmuşum. Ama o iznin ne zaman geleceği değil” dedi.
"Kalabalık ve coşkulu bir topluluğa seslenen Kocaoğlu’na, Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk ile CHP İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar eşlik etti. "
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