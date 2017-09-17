ABD'de halk siyahiler için sokağa döküldü

Kentte 2011 yılında uyuşturucu sattığından şüphelenilen 24 yaşındaki Anthony Lamar Smith'i vurarak öldüren ve birinci derecede cinayetten yargılanan eski polis memuru Jason Stockley için cuma günü beraat kararı verilmesi halkı sokağa döktü.

Dünkü gösteride St. Louis'in konserler ve gece hayatıyla tanınan banliyösü Delmar Loop'da toplanan ve siyahilerin haklarını savunan sloganlar atan göstericiler polisin "dağılın" çağrısına uymadı.

Bölgeye zırhlı araçlarla özel giysili yüzlerce polisin sevk edilmesi üzerine bir sokağa sığınan göstericiler, camları kırarak polisle çatışmaya girdi.

Polisin müdahalesi sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı, göz yaşartıcı gaz fişeği isabet eden bir kişi ise yaralandı.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

St. Louis'de cuma günü beraat kararı üzerine düzenlenen ve şiddet eylemlerine sahne olan gösteride de en az 30 kişi gözaltına alındı, 11 polis memuru yaralandı.

Öte yandan federal savcılar, cinayet ile ilgili yeni bir vatandaşlık hakkı soruşturması açmayacaklarını açıkladı.

U2 VE ED SHEERAN KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bu arada İrlandalı U2 adlı rock grubu ve İngiliz şarkıc Ed Sheeran dün gece St Louis'de vermeyi planladıkları konserleri gösteriler sırasında oluşabilecek güvenlik kaygısı nedeniyle iptal etti.

İngiliz şarkıcı Sheeran, Scottrade Merkezi'nde düzenlenecek gece şovunu iptal ederken, İrlandalı grup U2 ise Cumartesi gecesi The Dome at America’s Center'daki gösterisini iptal etti.

Polis, şehirde devam eden gösteriler nedeniyle konserin güvenliğini tam anlamıyla sağlayamacaklarını belirtti.