ABD'deki Lousiana eyaletindeki Grambling State Üniversitesi kampüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle gece yarısı saatlerinde gerçekleşen saldırıda, 2 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Üniversite sözcüsü Will Sutton, 23 yaşındaki Earl Andrews ve 23 yaşındaki Monquairious Caldwell olduğunu açıkladı.

Saldırganın ise kaçtığı ve polis tarafından arandığı belirtildi.

Üniversite sözcüsü Will Sutton, kampüs içerisindeki yurtta kalan öğrencilere odalarından ayrılmamaları gerektiğini söyledi.