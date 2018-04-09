Zuckerberg, güvenlik, mahremiyet, demokrasi hakkında önemli sorunlar yaşandığını belirterek başlayacağı konuşma öncesinde, bu tip özürlerde klasik haline gelen şirketinin "asıl" misyonunu açıklıyor. Harvey Fırtınası sonrası toplanan 20 milyon dolar yardım, 70 milyon küçük ölçekte işyerinin büyümek için Facebook'tan faydalanması, #metoo hareketi gibi faydaları sıralıyor ve Facebook'un idealist ve iyimser bir şirket olduğunun altını çiziyor.

Sunduğu araçların zarar vermek için kullanılmasının önüne geçemediklerini belirten Zuckerberg, bundan sonra sadece insanların birbirine bağlanmasının kendileri için yeterli olmadığını, bu bağlantının olumlu olması için çalışacaklarını söylüyor.

Kullanıcıların verilerini izinsiz olarak toplayan ve bunun üzerinden politik bir çıkar güden Cambdrige Analytica olayının gerçekleşmemesi için gereken önlemleri 4 yıl önce aldıklarını belirten Zuckerberg, olayı 2015 yılında öğrendiklerini kabul ediyor. The Guardian'daki gazetecilerin durumu kendilerine sormasıyla öğrenen şirket, bilgi toplayan kaynaklara tüm erişimin derhal kesmiş ve Cambdridge Analytica'nın verileri sildiği bilgisi kendilerine verilmiş ve durumu araştırmak için bir denetim şirketiyle anlaştığını bildirmiş.

İŞTE FACEBOOK'UN YAPILACAKLAR LİSTESİ

Zuckerberg bu olayın tekrar yaşanmaması için aşağıdakilerin yapılacağını söylüyor.

İfadedeki listeye göre, artık Facebook için uygulama geliştirenler son üç ayda uygulamayı kullanmayanların verilerine erişemeyecek.

Bundan böyle bir uygulamayı onayladığımızda, uygulama geliştirici ile sadece isim, profil fotoğrafı ve e-posta bilgisi paylaşılacak.

Gruplar ve etkinlikler için olan yazılım desteği de bu verilerle sınırlandırılacak.

Uygulama geliştiriciler Facebook'a sadece onay değil, imza da verecek. İmzalanan anlaşmaya göre, kişilerin gönderilerine ya da diğer mahrem bilgilerine erişim için erişim isteği gönderilmesi zorunlu olacak.

İKİ HAFTA ÖNCE DE AÇIK BULMUŞ, KAPATMIŞ

Zuckerberg, iki hafta önce telefon numarası ve e-posta ile kullanıcı arama işlevinde bir sıkıntıyla karşılaştıklarını, aynı isimdeki insanlarla ilgili bazı aramalarda Facebook'taki kişi bilgilerinin telefonla ilişkilendirilebildiğini gördüklerini de belirtiği ifadede, bu özelliğin hemen kapatıldığını eklemiş.

Facebook, şu andan itibaren benzer bir durumla karşılaşmamak için diğer uygulamaları da bir taramadan geçirmeye başlayacak. Şüpheli hareket görülen uygulamalar tam incelemeye tabi tutulacak. Benzer bir durumla karşılaşılırsa, uygulamanın tüm erişimleri engellenecek ve etkilenen herkese bilgi verilecek.

Listenin son maddesinde, daha iyi kontroller oluşturabilmek için insanların hangi uygulamaya ne kadar erişim verdiği bilgisinin daha açık ortaya konacağına yer verilmiş. Bu haftadan itibaren yapılan değişiklikle uygulama erişimlerini kaldırmak kolaylaştırıldı. Gizlilik ayarlarından yapılan bu değişiklik, kolay erişim için Facebook Haber Akışına yani Facebook açıldığında karşımıza gelen ana sayfaya da yerleştirilmiş.

SEÇMENİN AKLINI KARIŞTIRANA ÖNLEM

İfadesinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddialarına da yer veren Zuckerberg, 11 milyon ABD vatandaşının gördüğünü tahmin ettikleri sahte haber içeren reklamları gönderen hesapları 2017 yılının Ağustos ayında kapattıklarını belirtiyor.

Yeni teknolojiler kullanarak bu tip durumların önüne geçmek istediklerini belirten Zuckerberg, yapay zeka kullanan sistemin halihazırda çeşitli seçimlerde test edildiğini ve başarılı olduğunu belirtiyor.

Buna göre, Fransa'daki 2017 seçimlerinde 30 bin sahte hesap kapatılmış, Almanya'daki 2017 seçimleri öncesinde yetkililerle bilgi paylaşımı yapılmış, geçen yılki Alabama Senato özel seçimlerinde yanlış bilgi yayan Makedonya merkezli hesaplar kapatılmış. Geçen hafta ise Rusya seçimlerinde etkin olan IRA adlı Rusya merkezli örgütün, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan ve Ukrayna'daki Facebook kullanıcılarını etkilemek için açtığı 270 sayfa ve hesabı kapattıklarına yer verilmiş.

20 BİN KİŞİ DENETLEYECEK

İfadede, güvenliği artırdıklarını vurgulayan Zuckerberg, güvenlik ve içerik inceleme için bünyelerinde 15 bin kişinin çalıştığını, sene sonuna kadar bu sayının 20 bini aşacağı sözünü veriyor.

Facebook'un önlemleri arasında politik reklam verecek kişilerin önceden onaylanması da bulunuyor. Artık bu tip reklamlar için kişiler ya da şirketler, kimlik ve konum bilgisini kanıtlamak zorunda olacak. Bu çalışma, öncelikle ABD'de başlayacak ve yazın tüm dünyaya açılacak.

Bu tip reklamlarda yaşanabilecek başka sorunları engellemek için de sayfaların verdiği reklamların tümü görüntülenebilecek. Böylece politik reklamlarda farklı kişilere farklı bilgiler verilmesinin önüne geçilecek.

SAYFA YÖNETİCİLERİNE VE POLİTİK REKLAMLARA KİMLİK ŞARTI

Yüksek hacimli sayfaları yönetenlerin de kimliklerini ve konumlarını doğrulamasını zorunlu hâle getirecek olan sosyal ağ, bu doğrulama için de binlerce kişiye iş vereccek. Şirket tüm bunları 2018'de ABD seçimlerinin yanı sıra, yaklaşan Meksika, Brezilya, Hindistan, Pakistan ve diğer ülkeler için de yetiştirmek niyetinde.

Bakalım, Zuckerberg ve Facebook bu sözleri gerçekleştirebilecek mi? Diğer yandan, her konuda bir açık bulmaya hevesli hacker'lar, politika sahnesinde tekrar adlarını duyurabilecek mi?