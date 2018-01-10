ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Steve Goldstein, Kuzey Kore'nin gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Olimpiyatların anlamı farklı ülkeleri bir araya getirmektir. Önemli bir adım." dedi.

AA'nın haberine göre Goldstein, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyat kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Olimpiyatların anlamının farklı ülkeleri bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Goldstein, kararın önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Goldstein, "Her zaman iyimser kaldık. Önemli olan olimpiyatların güvenli bir şekilde geçmesi." diye konuştu.

Kuzey Kore ile nükleer görüşmelerin de yapılması gerektiğini belirten Goldstein, "Bu bölgenin nükleer silahlardan arınmasını istiyoruz. Bu ilk adım olarak önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından yeniden üst düzey görüşmelere başlamıştı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, yaptığı açıklamada, "PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın bir barış festivali haline getirilmesi ve iki Kore arasındaki bağların iyileştirilmesine yönelik ilk adım olması için toplantılarda çaba göstereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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