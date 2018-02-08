ABD'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk, Münbiç'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesini sağlamak için burada bulunduğunu ve bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

AP'nin haberine göre; Türk Silahlı Kuvetleri'nin Afrin harekatından endişe duyup duymadığı yönündeki soruya ise Funk şu yanıtı verdi: "Endişe duymuyorum. Görev tanımımda endişe duymak yok, benim işim savaşmak."

Funk, ana omurgasını terör örgütü PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin liderliğine güvendiğini de ifade etti.

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