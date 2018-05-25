ABD'nin çekildiği anlaşmada, İran kararını açıklayacak!

İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin ani bir kararla, Avrupa ülkelerinin de yer aldığı İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, Avrupa ülkeleri tepki göstermiş, İran ile anlaşmaya devam edeceklerini açıklamışlardı.

Bu kararın ardından İran'dan arka arkaya sert açıklamalar gelmeye devam etmişti. Son dakika bilgisine göre, İran nükleer anlaşmada kalıp kalmayacağını birkaç hafta içinde vereceğini duyurdu.

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