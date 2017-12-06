ABD, Rusya soruşturması için ne kadar harcadı?

ABD Adalet Bakanlığı, Mueller'ın ofisinin masraflarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada 17 Mayıs'ta göreve başlayan Özel Yetkili Savcı Mueller'ın ofisinin o tarihten 30 Eylül'e kadar Rusya soruşturması için 3.2 milyon dolar harcadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın da soruşturmaya sağladığı destek için 3.5 milyon dolar daha harcadığı ve toplam 4,5 aylık dönemde 6.7 milyon dolarlık bir harcamaya ulaşıldığı kaydedildi.
Mueller'ın ofisinin harcamaları içinde 1.7 milyon dolarlık maaş ve diğer ödemeler ile 230 bin dolarlık seyahat ve taşınma masrafları dikkat çekti.
4 İSİM SUÇLANDI
Mueller'ın soruşturmasında şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Mueller tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.
Flynn, Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul etmişti. 20 Ocak'ta Trump'ın Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturmasıyla görevine başlayan Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Rusya bağlantıları konusunda yalan söylediği gerekçesiyle 13 Şubat'ta görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
ABD'de 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra mayıs ayında Özel Yetkili Savcı Mueller da ayrı bir soruşturma başlatmıştı.
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