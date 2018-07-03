ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkesinin Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) ayrılması konusunun tartışılması için zamanın erken olduğunu söyledi.

Gazete Habertür'ün haberine göre Ross yaptığı açıklamada, “Bazı reformların gerekli olduğunu DTÖ biliyor. Örgütün bazı faaliyetlerinin güncellenmesi ve senkronize edilmesine gerçekten ihtiyaç olduğunu düşünüyorum; bunun bizi nereye götüreceğine bakacağız. Ama sanırım sadece örgütten çıkmayı konuşmak için daha biraz erken” dedi.