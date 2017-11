ABD’li fütürist Ray Kurzweil'den geleceğe dair ilginç öngörüler

Dünya üzerinde her yıl milyonlarca insan açlık, susuzluk ve silahlı çatışmalar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bir o kadarı da çeşitli hastalık ve salgınlardan. Diğer yandan gelir, eğitim ve fırsat eşitsizliği dünya genelinde toplumlar arasındaki gerilimi artırırken kültürler arası uçurum giderek derinleşiyor. Dünyanın hemen her yerinde hayalleriyle gerçekler arasına sıkışan milyarlarca insan mutsuzluklarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Pek çokları gibi bu can sıkıcı tabloya bakan ABD’li fütürist ve teknoloji uzmanı Ray Kurzweil ise tamamen farklı bir mesajla karşımıza çıkıyor: Sıkın dişinizi en geç 2045’ten sonra tüm acı ve sıkıntılar sona erecek. Kısaca singularity (tekillik) olarak bilinen düşünce akımının en büyük savunucularından olan Kurzweil insanlığın evrim sürecinde en büyük adımı atmak üzere olduğunu ve bugün sorun olarak gördüğümüz tüm sıkıntıların yakın gelecekte tarihe karışacağını savunuyor.

2030’DA DEĞİŞİM BAŞLAYACAK

Singularity düşüncesi aslında çok yeni sayılmaz. İlk olarak bugüne yakın anlamıyla ABD’li fütürist Alvin Toffler tarafından 1965 yılında dile getirildiğinde de büyük tartışmalara neden oldu. Kısaca zekâ seviyesi insanın üzerinde olan makinelerin tasarlanmasıyla başlayacak bir döneme işaret eden singularity (tekillik) insanlık bakımından da bir dönüm noktası olacak. Bunun tam olarak ne anlama geleceğini halen hayatta olan 69 yaşındaki Ray Kurzweil kaleme aldığı çok sayıdaki kitabında dile getiriyor. Kurzweil 2030 yılına gelindiğinde insanların hafızalarını internete yüklemeye başlayacaklarını 2045’te ise insanın yapay zekâ temelli makinelerle birleşerek sınırlarını aşacağını, hastalık, sakatlık ve tüm bedensel aksaklıkların tarihe karışacağını savunuyor.

‘KARANLIK DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK’

Kurzweil’in 2045 yılını seçmesi ise bir rastlantı değil. Ona göre bu tarihe gelindiğinde insan eliyle geliştirilmiş bilgisayar ve yapay zekâ ürünleri ilk defa insan zekâsını geride bırakarak yeni bir benlik seviyesine ulaşacak. Ancak başta İngiliz fizikçi Stephen Hawking olmak üzere yaklaşık 250 bilim insanı tekillik düşüncesinin insanlığın sonu olacağını savunuyor. Bu cepheye göre gelişen teknolojiler sadece insanların işlerini ellerinden alıp robotlara devrederek dünya üzerinde amaçsız milyarlarca insan orduları yaratmakla kalmayacak. Bunun insanlık tarihinin en karanlık dönemini de başlatacağını savunan uzmanlar insanlığın son keşfini yapmak üzere olduğunu söylüyor.

YAPAY ZEKÂNIN EVCİL HAYVANLARI OLURUZ

2030’dan itibaren yapay zeka temelli teknolojilerin ekonomiden güvenliğe, eğitimden eğlenceye kadar pek çok alanda kontrolü ele alması bekleniyor. Uzmanlar sorgusuz ve tartışmasız ilerleyişin bu şekilde devam etmesi halinde insanlığın kısa bir süre içerisinde yapay zekânın ev hayvanları haline gelebileceğini ileri sürüyor.

İNSANLAR ‘MODİFİYE’ EDİLECEK

- Tekillik (singularity) ile yapay zekâlı makineler ‘dünyanın hâkimi’ olacak.

- İnsanın evrimi makineden çok yavaş olduğu için aradaki fark hızla açılacak.

- 2030’dan itibaren insanlar belleklerini internete aktaracak.

- Güç, kuvvet ve bedensel eksiklikler ise vücuda eklenecek mekanik parçalarla aşılmaya çalışılacak.

- Eklenen her parçayla insan, biyolojik insanla makine arasında yeni bir türe dönüşecek.

FİLMDE GERÇEKLEŞTİ

ABD’li oyuncu Johnny Depp’in başrolünü üstlendiği Transcendence (Evrim) filminde insan benliğinin sanal ortama taşınması işlendi.

KURZWEIL’İN EVRİM TEORİSİNDE 5’İNCİ EVREYE GEÇMEK ÜZEREYİZ

1. EVRE: Temel Fizik ve kimya

Atomik yapıların bilgisi oluştu.

2. EVRE: Biyolojik adım

Bilgi DNA’ya ulaşarak doğada çesitliliğin temellerini attı.

3. EVRE: Beynin yükselişi

Bilgi nöronal kalıpları ortaya çıkararak doğaya yön verdi.

4.EVRE: Teknolojinin evrimi

Bilgi yazılım ve donanıma girerek işleyişi değiştirdi.

5.EVRE: Yeni nesil insan

Bilgi hızla gelişen teknolojilerle birleşerek insanın temel yapısını değiştirecek.

6.EVRE: Kâinatla bütünleşme

Kâinattaki madde ve enerji, birleşerek yeni insanın evrenle bütünleşmesini sağlayacak.

‘BİYOLOJİK YAPIMIZ ESKİ BİR DONANIM GİBİ’

- Singularity (tekillik) düşüncesinin savunucuları insanları zihinsel olarak modifiye etseler bile geriye hâlâ aşmaları gereken önemli bir engel kalıyor: İnsanın biyolojik bedeni.

- Tekillik düşüncesinin en büyük savunucularından olan Ray Kurzweil insan bedenini eski bir bilgisayara benzeterek “Eski bir yazılım ve donanımla dolaşmaktan çok rahatsızım” diyor.

- 69 yaşındaki fütürist ve bilim insanına göre biyolojik bedenimizin yaşlanmasını durdurmak yerine tamamen yeni ve yaşlanmayan bedene transfer olmak daha mantıklı.

- Bunun için en önemli aşama ise insan benliğinin yeni bedene aktarılması olacak. Kurzweil’e göre sorun insan beyninin internete bağlanmasıyla çözülecek.

- Böylece hayatı boyunca zihinsel olarak internete bağlı olan birinin tüm düşünce, deneyim ve hatıraları da sanal ortamda depolanacak.

- Kurzweil’e göre bu şekilde insanların modifiye edilmiş bedenleri bir kaza sonucu tamamen yok olsa bile internet ortamındaki benlik yepyeni bir bedene yüklenerek yeniden var olmaya devam edecek.

- Ünlü fütüristin bu aşamada insanın yeni bedeniyle ‘hayatına’ devam edeceği yerine ‘varlığının’ süreceği ifadesini kullanması ise insanlığın en geç bu aşamadan itibaren ortadan kalkacağının en güçlü işareti.

- Varlığı devam edecek olan bu ‘yapı’ tam olarak ne olacak ve kendi varlığı hakkında ne düşünecek bilinmez ama plan şu haliyle ölüme karşı çok da imrenilecek bir alternatif vaat etmiyor.

TEKİLLİK ÜNİVERSİTEDE OKUTULUYOR

Kurzweil zaman içerisinde insanın biyolojik bedeninin yaşlanıp ölebileceğini ancak benliğinin internete yüklenerek ölümsüz olacağını savunuyor. Hatta bu düşüncesini daha da ileriye taşıyan Kurzweil mevcut genetik haritasından yola çıkarak yapay zekâ teknolojilerinin de yardımıyla ölmüş olan babasını bile sanal olarak geri getirebileceğini düşünüyor. Anlatılanlar çılgınca mı geldi? Ancak bu düşünce ne kadar çılgınca olursa olsun ABD’nin ünlü Silikon Vadisi’nde tam da bu konuların işlendiği Tekillik Üniversitesi (Singularity University) bulunuyor. Ünlü Stanford Üniversitesi’ne 15 dakikalık mesafede bulunan eğitim birimlerinde insanmakine birleşmesinin nasıl olabileceği ve sonrasında hem hayatın hem de ‘insanlığın’ nasıl gelişeceğine yönelik araştırmalar yapılıyor.

O DA DİŞİNİ SIKIYOR

ABD’li ünlü fütürist Ray Kurzweil sağlıklı kalmak ve hepsinden önemlisi hayatını uzatabilmek için her gün 150 adet vitamin hapı yutuyor.

Ray Kurzweil