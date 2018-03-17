Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika Çiftlik Bank açıklaması geldi.

Adalet Bakanı Gül: "(Çiftlik Bank) Çok titiz bir şekilde soruşturmalar yapılmakta. Bu konuda mağdur olan kişilerin hukuki güvenceleri, hakları nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışma yapılıyor ama öncelikle bizim çok uyanık olmamız lazım, çok titiz olmamız lazım."

Af konusuna da değinen Bakan Gül, herhangi bir affın gündemlerinde bulunmadığını söyledi.

Cinsel istismar yasası ile ilgili konuşan Gül, "Kadına şiddet ve cinsel istismar konularında mahkemelerde tolerans gösterilmesin istiyoruz. Kanunlarda değil uygulamalarda eksiklikler var. Savcı ve hakimler gerekli incelemeleri yapıyor. İlla olay her şikayet edildi diye yaşanmış değildir. Yargıya güvenelim, yanlış karar verirse de bir üst mahkeme düzeltir. Ama tolerans gösterilmesin. Sadece ceza kanunlarını artırmak değil, bilinçli birey ile çözebiliriz. Kravat taktı indirim, böyle bir şey yok. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Kanunda da bu yazmaz. Yargıda milyonlarca dosya var. Sizin de, benim de eleştirdiğim kararlar var. Ancak ben hukuka güveniyorum. Bu konu da asla denetimsiz bırakılmayacak. Farkındalık yaratmak için çalışıyoruz." dedi.

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