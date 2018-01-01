Adanada, 58 yaşındaki Yıldırım G., yeni yılın ilk saatlerinde, inşaat bekçisi 54 yaşındaki Serdar Aşık'ı av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan G., emniyetteki ifadesinde, "İçimdeki ses, bana 'Bugün 4 kişiyi öldür' dedi. Kendime hakim olamadım" dedi.



DHA'nın haberine göre olay, saat 01.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat bekçisi Serdar Aşık, iddiaya göre, geçen cuma günü önce inşaat alanındaki yoldan geçmek isteyen Yıldırım G. ile tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle bir süre Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi olan G., yeni yılın ilk saatlerinde, av tüfeğiyle inşaata gelip, bekçi Aşık'a 2 el ateş etti. Boş kartuşları alıp, ağaç altındaki toprağa gömen G., ardından kahveye giderek, "Emniyeti arayın. Ben birini öldürdüm" dedi. Kahvedekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Aşık'ın öldüğünü belirledi. Serdar Aşık'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Yıldırım G. de gözaltına alındı.

"KENDİME HAKİM OLAMADIM"



Emniyetteki ilk ifadesinde G., "İçimdeki ses, bana 'Bugün 4 kişiyi öldür' dedi. Daha önceden de böyle şeyler oluyordu. Olay günü kendime hakim olamadım. Av tüfeğini alıp, Aşık'ın yanına gittim. Bekçiye 'Benim 8 koyunumdan 6'sı çalındı' dedim. O da 'Benim haberim yok' deyince öldürdüm" dedi. Yıldırım G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan Adana'da geçen yılbaşı da Korkut Özgün, lüks otomobilinin içinde başından vurularak, öldürülmüştü.







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