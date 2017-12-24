Adana İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bir ekmek fırınına operasyon düzenledi.

SKUNK BULUNDU

İş yerinde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, hamur taşıma tahtalarının arasına gizlenmiş 208 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) buldu.

3 KALAŞNİKOF

AA'nın haberine göre, aramalarda ikisi kalaşnikof 3 otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ekipler, iş yerindeki şüpheliler A.B. (52) ile D.K'yi (59) gözaltına aldı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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