Adana'da iki çocuk annesi 32 yaşındaki Meral S., boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşinin kendisini arayarak, "Seni 58 yerinden bıçaklayacağım" diye tehdit ettiğini belirterek Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.



DHA'nın haberine göre, İstanbul'da yaşayan ve günlük ev işlerine giderek geçimini sağlayan Meral S., 10 yıllık eşini şiddet gerekçesiyle terk edip Adana'ya yerleşti. Burada ev kiralayan genç kadın, diyabet hastası oğlu 9 yaşındaki Enes ve kızı 1.5 yaşındaki Ecrin ile yaşamaya başladı. Genç kadın bir süre sonra, kirasını ve faturalarını ödemeyince evden çıkarıldı. Bunun üzerine Meral S., iki çocuğu ile birlikte ablasının yanına sığındı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Eşine boşanma davası da açan genç kadın, hasta çocuğunun bakımından dolayı mahkemeye gidemediği için davanın düşürüldüğünü söyledi. Eşi Sıtkı'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Meral S., "Eşimin ruh sağlığı bozuldu, sürekli hayvan taklitleri yapıyordu. Uyuyan kızımın bacağını ısırdı, nedenini sorduğumda 'Tavuk sandım' dedi. Onu bırakıp Adana'ya geldik kurtulacağımı sanıyordum ama telefonla arayıp, beni öldürmekle bıçaklamakla tehdit ediyor. 'Eve geri dön, yoksa seni 58 yerinden bıçaklarım' diyerek tehdit ediyor. Hasta olan çocuğumun tedavisinden dolayı çalışamıyorum, ablamın da durumu yok" dedi. Meral S., eşi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

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