Adana'da gece boyu yanan sobanın kovasını yatmadan önce çıkartıp odaya koyan yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi. Koca hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. Hipodromdan emekli 79 yaşındaki Mehmet Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan yatmadan önce sobanın kovasını çıkartıp odaya koydu. Kovadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle karı-koca zehirlendi. Kusan kadın sabaha karşı kendine gelirken kocasının hareketsiz olduğunu görünce bağırmaya başladı. Sesi duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evin kapısını açarak içeri girdi. Mehmet Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan eşi Fatma Erdoğan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken evden ağır bir kömür kokusu geldiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk incelemede kova sobadan çıkartılıp odaya konduğu için karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandığı belirlendi.

Mehmet Erdoğan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Eşinin hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

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