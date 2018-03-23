AFRIN’de ise yardım harekâtı dün de tüm hızıyla sürdü. Mehmetçik, Polis Özel Harekât (PÖH) ve AFAD, sivillere yardımlar ulaştırdı. Güvenlik güçleri, bölge halkı tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Halka, AFAD tarafından hazırlanan gıda paketleri dağıtıldı. Çocuklarla da yakından ilgilenen askerler, çikolata ve lokum ikram etti.

Gazete Habertürk'ün habrerine göre askeri sağlık görevlileri, yaşlılara ve çocuklara sağlık taraması yaptı. Hastalara ilaç desteği de verildi.

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