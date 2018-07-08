Apartmanın girişindeki panoya yönetici tarafından asılan uyarı yazısında da "Apartmanımızın genel giderleri aidatla ödendiği için, aidat ödemeyen sakinlerin asansörü kullanması sınırlandırılmış, asansör şifreyle kullanıma açılmıştır. Şifreyi bilmeyenler lütfen asansörü meşgul etmesinler." ifadeleri yer aldı.
YASAL İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ
Apartmanın 8'inci katında oturan Serap Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır bu binada ikamet ettiklerini söyledi.
İlk geldikleri günden bu yana yöneticiyle sıkıntı yaşadıklarını ileri süren Uçar, elektrik, istinat duvarı, gelir-gider tablosu ve temizlikle gibi konularda sorun yaşadıklarını anlattı.
Uçar, geçmişte aidatları ödediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Gelir-gider tablosu belgesini göstermedikleri ve diğer sıkıntılardan dolayı biz aidatları ödememeye başladık. Daha sonra aidat ödemediğimiz için bu durumla karşı karşıya kaldık. Asansöre şifrelendirme yapıldı. Biz son katta oturduğumuz için mağdur olduk. Çalışan insanlar olduğumuz için her sabah, her akşam iniş-çıkışlarımız mevcut. Bu, asansör yönetmeliğine de aykırı bir durum. Yöneticinin asansörü 7 gün 24 saat çalışır vaziyette bulundurması gerekiyor. Herhangi bir kısıtlayıcı önlem de alamaz bu konuda. Kendisi şifre yaptırdı. Şifreyi talep ettik ama vermeyeceğini söyledi. Bu asansörü denetleyen firmanın sahibiyle de görüştük. Kendisi bize, 'Size şifrenin veya kartın verilmemesi mümkün değil, biz bunu bütün katlara tanımladık. Yöneticinin size bunu vermesi gerekiyor.' dedi. Panoya astığı yazıda da gördünüz. Burada mağdur olan biziz. 'Meşgul etmeyin' yazmış, zaten kullanamıyoruz ve meşgul etmiyoruz."
Konuyla ilgili yasal işlemlere de başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:
"Neticesini bekliyoruz. Asansörün eskiye nazaran kullanımı azaldı. Bazı şeylerin disiplin çerçevesinde düzene girmesi için bunları istiyoruz. Bütün derdimiz bu. Bize bunun suç olduğunu söylediler. Biz avukatla ve asansör firmasıyla görüştük, şifrenin kaldırılmasını talep ettik. Amacımız şifreyi veya kartı almak değil, asansörün yönetmeliğe uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak. Avukatımızla görüştük, önümüzdeki hafta ihtarla birlikte yasal işlemlere başlayacağız."
'ONLAR ÖDEMEYİNCE BEN DE BÖYLE BİR UYGULAMA YAPTIM'
AA muhabirinin telefonla görüştüğü apartman yöneticisi Tuğçe Demir de Serap Uçar'ın aidat ödememesinden dolayı böyle bir uygulama getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Apartman sakini ile sürekli sorun yaşadıklarını savunan Demir, "Onlar aidatları ödemeyince ben de böyle bir uygulama getirdim. Şifreyi de herkese verdim, sadece onlarda yok çünkü aidatı sadece onlar ödemiyor. Aidatını ödemeyen asansörden faydalanamıyor, apartmanımızda bu uygulamaya geçmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.
Demir, bina girişindeki panoya da uyarı yazısı astığını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.