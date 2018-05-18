Dosyayı AİHM'ye taşıyan hukukçulardan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapan kişilerin dosyalarının eksik olmasından dolayı avukatlardan belgeleri tamamlanması talep ediliyor. Fakat belgeler gününde tamamlanmadığı için AYM davayı kabul edilemez buldu.

AİHM de AYM kararının iç hukuk yollarına uygun olduğunu ve iç hukuk yolları tüketilmeden AİHM'ye gidildiğini belirterek davayı kabul edilemez buldu. Roboski için süreç tamamlandı. Çünkü artık yapacak bir şey yok. Kabul edilemezlik kararlarına itiraz edilemiyor" dedi. Ailelerin avukatı, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi ise "Karar elimize ulaşmadı, medyadan öğrendik. Talihsiz bir karardır" değerlendirmesini yaptı.

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