SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Anadolu tıbbı olarak da bilinen geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT), SMA ve aile hekimliği konularında Gazete Habertürk’ten Fatmanur Boylu'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüş, yeni dönemde sağlık sektörüne damgasını vuracak uygulamalarla ilgili şunları söyledi:

TÜRKİYE ÖRNEK: SGK’nın geri ödeme kapsamına almayı planladığı GETAT konusunda Türkiye, yönetmelik çıkaran ender ülkelerden biridir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’yi örnek gösterdi. Hacamatçıların bu duruma sevinmesi doğru değil. SGK, hacamatçıların masraflarını ödeyecek diye bir şey yok. Nerede oldukları belli olmayan, kapıda ya da bacalarda “Hacamat” yazan mekânlar kapatılacak. Bitkisel karışımlar hazırlayıp camında duyuran aktarlara, satıcılara izin verilmeyecek.

SGK’YA İLK ÖNERİ FİTOTERAPİ: Geleneksel tıpta, bilimsel olarak ortaya çıkan ve güvenli sonuçları olan uygulamaları SGK’ya önereceğiz. Hastalar şu an para ödüyor. Para ödememelerini sağlayacağız. Bu da sağlığın bir parçası, vatandaş neden para ödesin? Sertifika alanlar belli olduktan sonra başta fitoterapi (bitkisel ürün tedavisi) olmak üzere bu tedavileri, etkinliklerine göre SGK’ya bildireceğiz.

GÖNÜLLÜLERLE ÇALIŞMA: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın bünyesinde bulunan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü tarafından oluşturulan Bilim Kurulu, İstanbul ve Ankara’daki araştırma hastanelerinde GETAT konusunda gönüllü vatandaşlarla yaklaşık 1 yıl sürecek bilimsel çalışma yapacak. Bu çalışmaların sonunda 5 yeni GETAT uygulaması daha mevzuata girecek. Böylece sayı 20 olacak.

SADECE HEKİMLER YAPACAK: Bugüne kadar 5 bin GETAT sertifikası verildi. Bunların 2 bini hekim. Kalanı sağlık personeli. GETAT uygulamalarını her sertifika alan yapamayacak. Hekim dışında kimse yapmayacak, sertifikalı sağlık personeli sadece hekime yardım edecek. GETAT uygulayan hekime döner sermayeden ek ödeme yapılacak. GETAT için aile hekimleri teşvik edilecek. Tabii hastaları biraz aile sağlığı merkezlerine kaydırmamız lazım. Yeni gelen doktorların hepsini oraya vereceğiz. Şu anda bir aile hekimi başına 3 bin 700 hasta düşüyor, 2 bine indireceğiz. Ücretlerini de düşürmeyeceğiz. Doktor sayısını 40 bine çıkaracağız.

HASTANELERE MÜZİK YAYINI: GETAT kapsamında müzikle terapiyi yaygınlaştıracağız. Hastanelerde müzik sistemi kuracağız. Soft ve motivasyon artıcı müzikler olacak. Bütün hastanelerde olacak. Odalarda, polikliniklerde, hekim isterse açabilecek. Şimdi bütün odalara IP TV koyuyoruz. Sağlık temalı bir kanal oluşturacağız. Bu işi yapan profesyonel bestecilerle görüşüyoruz. Müzik, hastaların gerilmesini azaltıyor. Gelen insan gergin, sağlık personeli de gergin. Hem de sağlıkta şiddet konusunda da faydası olacaktır.

NEY VE SU SESİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla beraber bir ekip çalışıyor. Acillere de önerdik. İçinde ney, su sesleri var. 120 bin odamız var, 80 bin IP televizyon koyacağız. Günde 1.5 milyon insan hastanelere geliyor. Sağlık okur yazarlığı alanında eğitim verme için uygun bir ortam.

ZORUNLU SMA TESTİ: Yerli SMA kitini 6 ay içinde üretip yeni evlenenlere zorunlu hale getireceğiz. E-Devlet’te zorunlu tarama programı olarak yer alacak. Yerelleşme kararı gelecek hafta alınacak. Riskli çiftler, çocuk sahibi olmak istediğinde devlet tüp bebek tedavisi desteği verecek.

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