‘GETAT tek başına yeterli değil'

HABERTÜRK’ün geçen hafta duyurduğu Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarının Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin çalışmaları uzmanlar değerlendirdi. Görüşler şöyle oldu:

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı ve TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş: Onkoloji alanında fitoterapi yani bitkisel ürünlerin kullanımı, hipnoz ve akupunktur uygulamalarının onkolojik endikasyonları belirlendi. Bunlar mevcut tedavileri destekleyici nitelikte. Tek başına kansere çözüm değil. Örneğin zerdeçalın pankreas kanserine faydası görüldü. Kemoterapide kabızlık, bulantı, uykusuzluk gibi sorunların çözümü için bitkisel ürünlerden destek alınabilir. GETAT’lar deney ve gözlem yoluyla tespit edilecek. Kansere çözüm gibi algılanırsa ticari hale getirilip suiistimal edilmesi tehlikesi var.

HASTANELERDE HACAMAT DÖNEMİ!

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: Henüz emekleme aşamasındayız. GETAT’ta en büyük sorun doktorların ek ödeme alamaması ve hastaların ücret ödemesi. SGK kapsamına alındığında bu sorunlar da ortadan kalkacak. Melisa otu, reishi mantarı, safran gibi bitkisel ürünler üzerine çalışmalar yapılıyor. Sülük tedavisi plastik cerrahide sıkça kullanılıyor. Sağlık Bakanlığın’nın düzenlemesiyle hacamatçılar tıpkı sünnetçiler gibi yok olacak. Aile hekimlerine de sertifika verilerek önleri açılmalı.

‘HER HASTAYA UYGULANMIYOR’

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Uygulama Merkezi’nden Dr. Mustafa Öner Küçük: Migren, sedef, Suna Pekuysal hastalığı diye bilinen ‘ankilozan spondilit’ (romatizmal) gibi kronik hastalıklarda GETAT önemli bir destek. Ancak her hastaya uygulanmıyor. Kayseri’de 2 yılda 8 bin uygulama yaptık. Hastaların yüzde 50’sini reddediyorum. Öncesinde tetkik ve muayene yapılıyor. Uygunsa GETAT’a yönlendiriliyor. Şeker hastalarına hacamat ve sülük tedavisi uygulamıyoruz. Bel fıtığı olan hasta ameliyat olmamak için bize geliyor ama hacamat yapmıyoruz. Kanser hastalarına ise onkoloji doktorunun kabulünden sonra kemoterapi aralarında ozon tedavisiyle destek olabiliyoruz. 5 bin sertifika verildi ama yeterli hekim yok. Şimdiye kadar hastalardan hiç şikâyet almadık.

MANTAR VE SEDEF HASTALARINA HACAMAT UYARISI