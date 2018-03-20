Hastanelerde hacamat dönemi

Sağlık Bakanlığı'nın geleneksel tıbbın merdiven altında sağlıksız koşullarda uygulanmasının önüne geçmek amacıyla 2 yıl önce "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" adıyla yayınladığı yönetmelik sonrasında kurulmaya başlanan "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi" klinikleri faaliyetlerini sürdürüyor.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Necat Yılmaz, insan vücudundaki fazla demirin, kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet verdiğini kaydetti. Kadınların, adet kanamasıyla demir fazlalığını vücuttan atıp bu hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, erkeklerin ise hacamat tedavisiyle fazla demirden kurtulabileceğini söyledi.
İHA'nın haberine göre; yaklaşık 3 bin yıldır uygulanan kupa tedavisi, halk adıyla hacamatın, kalp ve damar hastalıklarına yol açan fazla demiri aldığı, işlem sırasında kanser vücutta kanser önleyici salgılar ortaya çıkardığı ve immün (bağışıklık) sistemi uyararak harekete geçirdiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda vücutta bulunan fazla demirin bir nevi paslanmaya sebebiyet verdiğini ve bunun kalp ve damar hastalıklarına yol açtığını kaydeden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Necat Yılmaz, kadınların menopoz evresine kadar fazla demiri adet kanaması yoluyla attığını söyledi. Yılmaz, "Erkeklerden bayanların daha uzun ömre sahip olmasının nedenleri araştırılırken, vücutta bulunan fazla demirin bir nevi paslanmaya sebebiyet verildiği bulunmuştur ve batı tıbbı bunu demir hipotezi olarak literatüre koymuştur" dedi.
Son yıllarda Sağlık Bakanlığının açtığı Geleneksel Tamamlayıcı Terapi Merkezleri'nde (GETAT), hacamatın kupa tedavisi olarak isimlendirildiğini belirten Yılmaz, geleneksel ve tamamlayıcı tedavilerin son yıllarda gündemde olan bir tedavi şekli olduğunu ve modern batı tıbbı ile geleneksel doğu tıbbında kullanılmakta olduğunu aktardı.
"KUPA TEDAVİSİ, FAZLA DEMİRİ VÜCUTTAN ATIYOR"
Hacamat tedavisinin içeriği hakkında bilgiler veren Yılmaz, tedavinin kuru ve yaş olmak üzere ikiye ayrıldığını ve uzman kişilerce yapılması gerektiğini söyledi. Hacamatın vücuda olan faydalarından bahseden Yılmaz, "Modern tıpta kabul edilen bir görüş var. Demir hipotezi dediğimiz bir hipotez gelmektedir. Erkeklerden bayanların daha uzun ömre sahip olmasının nedenleri araştırılırken, vücutta bulunan fazla demirin bir nevi paslanmaya sebebiyet verildiği bulunmuştur ve batı tıbbı bunu demir hipotezi olarak literatüre koymuştur. Fazla demir bir şekilde vücuttan atılmalıdır. Bayanlar bunu menopoza kadar adet kanaması yoluyla atarken, menopozdan sonra bu demiri atamadığı için onlar da erkekler gibi kalp ve damar hastalıklarına sık rastlamaktadır. Vücudumuzda bulunan fazla demirin bir şekilde uzaklaştırılması lazım. Belirli aralıklarla yaptığımız kupa tedavisiyle bu fazla demiri hastanın vücudundan atıyoruz, demirin getirdiği toksitlerden kişiyi kurtarmış oluyoruz. Günümüzdeki en büyük ölüm sebebi, kalp ve damar rahatsızlıkları geliyor, demir de demir sertliği dediğimiz ateroskleroz'a sebep oluyor ve bu demiri kupa tedavisiyle atıyoruz".
"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ UYARILIYOR, KANSER ÖNLEYİCİ PROTEİN SALGILANIYOR"
Yaş hacamat (kesilerek yapılan) sırasında sadece demir değil, kanayan bölgede birçok faydalı proteinin salgılandığını ifade eden Yılmaz, "Bu proteinlerde immün (bağışıklık) sistemini uyarmaktadır. Sadece immün sistem de değil, aynı zamanda kanseri önleyici proteinlerin de bu kanatma esnasında vücut tarafından salgılandığı gösterilmiş, yine kan pıhtılaşmasına yol açan birçok molekül, kupa tedavisinde yine kaybedilmiş, böylelikle pıhtılaşmaya yönelik hastalıkların önüne geçilmiş oldu" diye konuştu.
KADINLARIN KORKULU RÜYASI SELÜLİTE İYİ GELİR
Batı tıbbında yer alan kupa tedavisinin artık Türkiye'de de bilimsel şartlarda başladığını belirten Yılmaz, "2017 yılındaki bir çalışmada kupa tedavisiyle bayanların en büyük sıkıntısı olan selülitin tedavi edilebildiği de gösterildi, bunun gibi birçok hastalıkta ve önlenmesinde belirli aralıklarla yapılmasını ben bir bilim insanı olarak hastalara öneriyorum" dedi.
"FUTBOLCU NEYMAR'IN BU YÖNTEMİ SIKLIKLA KULLANDIĞI BİR TEDAVİ"
Söz konusu tedaviyi dünyaca ünlü sporcuların da kullandığına dikkat çeken Yılmaz, "Vücutta iltihaplanmaya yol açan bir proteinimiz var. Bu zararlı bir protein ve iltihaba yol açar. Spor sonrası yorgunluk ve halsizlik yapar. Bu proteini biz kupa tedavisiyle atabiliyoruz vücuttan. Sporcular sıklıkla inflamasyona yol açan bu tip zararlı molekülleri uzaklaştırmak için bu yönteme başvuruyorlar. Futbolcu Neymar'ın bu yöntemi sıklıkla kullandığını bir tedavi. Yine ABD'li birkaç yüzücü de bunu kullanıyor. Bu sporcular, sağlıklı spor yapabilmelerini kupa tedavisine borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Birçok sporcu bu sebeple kupa tedavisini kendisine uygulatmaktadır" ifadelerine yer verdi.
NİSAN AYINDA KONGRE
Son olarak Sağlık Bakanlığının hacamat tedavisi konusunda son yıllarda girişimde bulunduğunu aktaran Yılmaz, 19-22 Nisan tarihlerinde İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Uluslararası Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Kongresi yapılacağını ve kongrede kupa tedavisinin yanı sıra bakanlığın izin verdiği 15 uygulamanın tartışılacağını söyledi.
Hacamatı, Arabi ayların 17, 19 veya 21. günlerine rastlayan pazar, pazartesi ve salı günleri olmak Hadis-i Şerif'lerde tavsiye edilirken, cumartesi günün de zorunlu olmadıkça uygun olmadığı belirtiliyor.
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