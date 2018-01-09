Akaryakıtta indirim olacak mı?

Dolar kurunun 3.73 TL’ye kadar gerilemesine karşın akaryakıt fiyatlarının düşmemesi, hatta motorine 8 kuruş zam yapılması tüketicilerin tepkisine neden oldu. HABERTÜRK, bu soruyu enerji yönetimine ve sektöre yöneltti. Enerji yönetimi, akaryakıt fiyatlarının uluslararası piyasalar dikkate alınarak (benzin ve motorinin endeks değeri, dolar kuru ve hampetrol) anlık olarak izlendiğini, gerek motorinde gerekse de benzinde tüketicilerin aleyhine “köpük” olarak nitelendirilebilecek, indirimi gerektirecek bir marjın şu aşamada söz konusu olmadığını söyledi.
Enerji yönetimi, dolar kurunun 3.73 TL’ye kadar düştüğüne işaret ederek, “Buna karşılık özellikle uluslararası piyasalardaki riskler (İran’da iç karışıklık ve Libya’da yaşananlar) nedeniyle motorinin endeks değeri 570 dolarlardan 612 dolara kadar çıktı. 604.75 dolar gibi yüksek bir düzeyde seyrediyor. Benzinin endeks değeri de 628.5 doları aştı. Ürün fiyatlarındaki artış, dolar kurundaki avantajı alıp götürüyor” dedi.
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre kaynaklar, Türkiye’nin pompada fiyat oluşumunda 4 ülkeyi göz önünde bulundurduğunu belirtti.
ULUSLARARASI FİYATLAR YÜKSELDİ
Aynı kaynaklar “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iç pazarda akaryakıt fiyatlarını mevzuat gereği en yakın erişilebilir uluslararası piyasa fiyatlarına göre izliyor. Bu amaçla Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa piyasalarındaki ürün fiyatları ve nihai bileşenleri anlık takip ediliyor ve gerektiğinde fiyatlara müdahale ediliyor. Daha önce bilindiği gibi marjlarda (dağıtım şirketi ve bayi payları) ortaya çıkan fark nedeniyle EPDK birkaç kez tavan fiyat kararı aldı ve piyasaya müdahale etti” dedi.
‘10 DOLAR DÜŞSE BİLE 3 GÜN SONRA FİYATA YANSIR’
Sektör temsilcileri de bu hafta motorinde ve benzinde yukarı ya da aşağı yönlü fiyat hareketi beklenmediğini kaydederek, “Motorinde, ton fiyatında 10 dolar indirim olsa bu ancak 3 günlük bir dönemden sonra pompaya yansır. Şu anda böyle bir hareketlilik görünmüyor. Ürün fiyatları fırladı, daha sonra gevşemedi. Yüksek düzeyini koruyor ve bir süre daha böyle sürebilir” diye konuştu.
ABD’DEKİ KUYU SAYISI BİLE FİYATLARI ETKİLİYOR
Sektör kaynakları, akaryakıt fiyatlarındaki oynaklığa ilişkin olarak, “Dünyada petrolle ilgili her gelişme, her açıklama fiyatları etkiler. Örneğin ABD, her çarşamba günü faaliyette olan petrol kuyusu sayısını ve stoklarındaki petrol miktarını açıklar. Kuyu sayısı ve stoklar düşse, fiyatlar artar. Sektörün bu yönüyle gözü kulağı ABD’dedir” diye konuştu.
ENDEKS DEĞERLERİ
2-5 OCAK ARASI HIZLI ARTTI ($)
|TARİH
|MOTORİN
|BENZİN
|25 Aralık
|576.6
|618.5
|26 Aralık
|576.6
|618.5
|27 Aralık
|596.1
|632.2
|28 Aralık
|599.7
|635.2
|29 Aralık
|598.6
|634.2
|2 Ocak
|605.8
|634.2
|3 Ocak
|598.6
|632.5
|4 Ocak
|610.5
|637.2
|5 Ocak
|612.1
|633.2
|8 Ocak
|604.7
|628.5
Uluslararası endeks değeri
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