Japonya, “ırkı korumak” adına 1948’den 1996’ya kadar engelli, cüzzamlı ve kronik hastalık sahibi 16 bin Japon’u kısırlaştırdı.
Bu kişilerin bazılarını izinleri dahilinde kısırlaştıran devlet, bazı kişilerin de iznini almadan operasyonu gerçekleştirdi. Amaç ise yeni nesilde engelli ve kronik hastalık sahibi Japon sayısını azaltmaktı.
HENÜZ 15 YAŞINDAYDI
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; o kişilerden biri olan 60 yaşındaki bir kadın, zekâ geriliği nedeniyle izni olmadan 15 yaşında kısırlaştırıldığını söyleyerek, devlete dava açtı ve 11 milyon yen (72 bin dolar) tazminat istedi. Akli engeli yüzünden kısırlaştırıldığını aktaran Japon kadının bir yakını yaptığı açıklamada, “Çok işkence gördük. Ama toplumun daha akıllı olmasında rol oynadık” dedi.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya devleti zihinsel ya da bedensel engel yaratan genetik bozuklukları ve kronik hastalıkları azaltmak adına katı politikalar uygulamıştı. 1950’lerde binlerce cüzzam hastasını toplayan devlet, onları dağlarda veya uzak adalarda bulunan senatoryumlarda yaşamaya zorlamıştı. Bu kişilerden birçoğu ya kürtaja zorlanmış ya da kısırlaştırılmıştı. 2001’e gelindiğinde ise Japonya’da bir mahkemenin aldığı karar üzerine dönemin Başbakanı Junichiro Koizumi, bu kişilerden özür dilemiş ve tazminat vermişti.
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