Alman devi ThyssenKrupp 4 bin kişiyi işten çıkaracak

ThyssenKrupp ile Hintli Tata Steel arasında Eylül ayında duyurulan birleşme süreci gerçekleştiğinde Avrupa'nın ikinci büyük çelik üreticisi ortaya çıkacak.

ThyssenKrupp, Tata Steel birleşmesi nedeniyle çelik bölümündeki 27 bin çalışanından yaklaşık 4 binini işten çıkarmayı planlıyor.

Thyssenkrupp CEO'su Heinrich Hiesinger, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, firmanın çelik işlerinin geçmişinin 200 yıl önceye gittiğini, ancak Tata Steel ile yapılacak birleşmenin ardından firmanın çelik endüstrisi ile bağını yavaş yavaş azaltıp bir teknoloji şirketine döneceklerini söylemişti.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI'NIN UÇAK BİNDİRME KÖPRÜLERİNİ YAPIYOR

Thyssenkrupp, yürüyen bantlar, asansör ve yürüyen merdiven üretiminde dünyanın önemli firmaları arasında bulunuyor.

Şirket aynı zamanda İstanbul'un 3. Havalimanı için yolcu uçak bindirme köprülerini de üretecek. Thyssenkrupp, 3. Havalimanı için geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük siparişi olan 143 köprü siparişi almıştı.

Thyssenkrupp

ThyssenKrupp üçüncü hava limanı

ThyssenKrupp işten çıkarma

ThyssenKrupp Tata Steel