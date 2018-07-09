Özellikle kompakt crossover modeli 3008’in Türkiye pazarında gördüğü ilgi, yılın son çeyreğinde yeni 508’i satışa sunmaya hazırlanan Peugeot Türkiye’nin hedeflerini de yukarı çekti. Marka tıpkı 3008 olduğu gibi 508’de de tasarıma ve teknolojiye değer müşterilere yönelerek, D segmentinin güçlü markaları Audi, BMW ve Mercedes pazarından pay almak için yarışacak.
Zaten geçtiğimiz hafta içinde Fransa ve Monaco’da yapılan test sürüşleriyle basına tanıtılan yeni 508’in en önemli özelliği de tasarım olarak öne çıkıyor. Tasarımıyla üst ligde zirveye oynamayı planlayan Peugeot, 508 ile D segmentinde filo ve perakende pazarında eş zamanlı yükseliş hedefliyor.
Haberturk.com'dan Hakan Özenen'in haberine göre, Peugeot Türkiye olarak hedeflerinin Avrupa ile paralel seyrettiğini söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, 508’in bu hedeflere gitme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.
Aracın tanıtımında konuşan Anaç, Türkiye’deki orta vadeli pazar payı hedeflerinin yüzde 8 olduğunu belirterek, “Bu yıl yüzde 5’e ulaşmayı planlıyoruz” yorumunu yaptı.
GÜÇLÜ BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR
Önceki nesline göre tam 8 cm daha kısa olan yeni 508, 4 metre 75 cm uzunluğunda. Marka doğrudan bir hedef açıklamasa da, bu boyutlarıyla Avrupa pazarında gözüne kestirdiği rakibi ise Audi A5 Sportback olarak öne çıkıyor.
Bu bilgi önemli çünkü aracın henüz açıklanmamış olan fiyatını kestirebilmek için doğrudan rakiplerinin bugünkü satış fiyatlarına bakmak bir fikir verebiliyor. 1,4 litre turbo beslemeli 150 beygir gücündeki A5 Sportback’in bugünkü satış fiyatı 54 bin Euro ya da 290 bin TL civarında. Akıl çelme iddiasındaki 508 aynı fiyatla pazara çıksa bile daha güçlü bir motor ve zengin standart donanım seviyesiyle özellikle filo kiralama pazarında kendine avantaj yaratacak gibi görünüyor.
Boyu kısalan ama özellikle arka kısmında dinamik bir tarza kavuşan Peugeot 508’in tavan çizgisi premium otomobil tasarımına uygun olarak alçak ve zarif bir çizgiyle şekillendirilmiş. Otomobil yeni nesil Euro 6.c normuna uyumlu PureTech ve Blue HDi motorlarla satılacak.
Her ikisi de tam otomatik EAT8 şanzıman ve Stop&Start özellikli olan turbo beslemeli 1,6 PureTech benzinli motorlar 180 ve 225 beygir olarak satın alınabilecek.
Dizel cephesinde ise 1.5L ve 2.0L BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130 S&S 6 ileri manuel, BlueHDi 130 S&S EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 olmak üzere dört farklı alternatif bulunuyor. Türkiye’ye ağırlıklı olarak tam otomatik şanzımanlı ve 1,6 litrlik versiyon gelecek. 2,0 litrelik olan ise isteğe bağlı olarak ithal edilecek.
MADE IN FRANCE
Yeni Peugeot 508’in üretimi Mulhouse tesislerinde gerçekleşirken, motor ve aktarma organlarıTrémery ve Douvrin tesislerinde üretilecek. Bu nedenle Yeni Peugeot 508, Fransa'da üretildiğini teyit etmek için "Origine France Garantisi" sertifikası ile lanse edilecek.
PARTNER BİTİYOR RIFTER GELİYOR
Peugeot’nun Fransa’da tanıtımını yaptığı bir diğer model ise hafif ticari araç sınıfındaki yeni temsilcisi Rifter oldu. Markanın, bu sınıftaki oyuncusu Partner modelinin binek versiyonlarının bugünden sonra Rifter adıyla pazarda yerini alacağını belirten Peugeot Türkiye Pazarlama Koordinatörü Mehmet Akın, “Rifter yüzde 15’lik ÖTV dilimiyle son çeyrekte pazardaki yerini alacak” dedi.
Hafif ticari araç segmentinde yük ve insan taşıyan olarak iki ayrı araç sınıflandırılması bulunduğunu hatırlatan Mehmet Akın, daha önce bu iki sınıfta da Partner çatısı altında faaliyet gösterdiklerini belirtti. Rifter ile birlikte bundan sonra sınıfların ayrılacağını vurgulayan Akın, sözlerine şöyle devam etti:
“Rifter, hafif ticari araç sınıfında insan taşımaya yönelik aracımız olacak. İçinde bulunan birçok özellik, binek araçlarımızda yer alan son teknoloji ürünü ekipmanlar. Bu özelliklerle Rifter’in rakipleri arasında ilk sıraya oturmasını umuyoruz.”
Partner satışlarının her sene 7-8 bin düzeyinde gerçekleştiğini belirten Mehmet Akın, şu anda Türkiye’deki Partner araç parkının 100 bin düzeyinde olduğunu vurguladı. Akın, Rifter’in mevcut Partner Tepee ile yakaladıkları adetlerin de üzerine çıkacağına olan inancını dile getirdi.
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