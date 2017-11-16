Alman polisi saldırganları yakalamak için halktan yardım istedi!

Yasalar gereği tüm arama olanaklarını kullanan Berlin polisi, 1 yıl sonra üç saldırganın metroda kaydedilen görüntülerini paylaşarak, tanıyanların ya da yerlerini bilenlerin en yakın polis karakoluna gelerek veya 030- 46 64 573 300 numaralı telefonu arayarak bilgi vermesini istedi.

Önce bir yolcunun yüzüne biber gazı sıkıp, ardından da tekme tokat döven saldırganlar, polisi aramak isteyen diğer yolculara da saldırıp 33 yaşındaki bir kadının kafasına yumruk ve tekmeyle vurdu. Neukölln semtindeki Leine Caddesi durağına gelince de inip kaçtılar.

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