Almanya, 'Türkiye'deki seçimler için Almanya'da seçim kampanyası yasağı kararı' almıştı ancak bu karara rağmen Alman makamlar, HDP'nin Köln'de açık hava mitingi düzenlemesine izin verdi. HDP'ye verilen izin ise AK Parti tarafından tepkiyle karşılandı.

DHA'nın haberine göre, AK Partili vekiller, Almanya'nın Türkiye'deki seçimlerle ilgili taraf tuttuğunu, Türkiye'nin iç işlerine karıştığını ve kesinliklikle ikili ilişkileri zedeleyecek bir tutum içinde olduğuna dikkati çekti.

HDP'nni yasak kapsamında değerlendirilmemesinin Türk siyasetine çok ağır bir müdahale olarak değerlendiren AK Partili vekiller, Alman makamlarnı söz konusu ayıbı gidermesi gerektiğine dikkati çekti.

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