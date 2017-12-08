Almanya ön görüşmelere başlıyor!

Görüşmelerin sonucunun şu an belirsiz olduğunu söyleyen Nahles "Şu andaki durum sadece görüşme yapılacak olması; ne azı

ne fazlası" dedi.

SPD lideri Martin Schulz'un sosyal nitelikli bir "Avrupa Birleşik Devletleri" kurulması için yetki isteyen çağrısının ardından SPD muhafazakarlarla görüşmelere başlamayı oylayarak kabul etmişti.

Ön görüşmeler, kapsamlı koalisyon görüşmelerine geçmeye başlamadan önce iki taraf arasında işbirliğinin mümkün olup olmayacağını belirlemek üzere düzenlenecek.

SPD ile son dört yıldır "büyük koalisyon" içinde Almanya'yı yöneten Merkel, sosyal demokratların yeniden böyle bir koalisyona katılmayı kabul edeceğini umuyor.

Merkel'in iş dünyasını destekleyen Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller Partisi ile üçlü koalisyon kurma çabaları başarısız

oldu.

Eylül ayında yapılan seçimlerde hem Merkel'in muhafazakar bloğu hem de SPD oy kaybına uğradılar. Koalisyon aritmetiğinin

zorlaşmasından dolayı hâlâ muhafazakarlarla SPD'nin koalisyon hükümeti geçici olarak iktidarda.

almanya

Sosyal Demokrat Parti

Andrea Nahles

merkel