Altının ons fiyatı üst üste 5 işlem günü değer kaybetmesinin ardından dün açılışta sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederek 1.269 dolar seviyesinde dengelendi. Uzmanlar yurt içi piyasaların hafta sonu gerçekleştirilecek seçimlere odaklandığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1.turda sonuçlanması TL ve BIST 100 endeksinin değer kazanmasına döviz ve altının gram fiyatının da gerilemesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

21 Haziran perşembe günü 192,2-194,0 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,2 azalışla 192,6 liradan tamamlamıştı.

İşte 24 Haziran seçim günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI

191,36 TL

191,54 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

306,18 TL

313,16 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.270,00 TL

1.283,00 TL

ALTININ KİLOGRAMI DÜŞTÜ

Haftanın son günü gümüş piyasasında ise 1 işlemde 533 bin 716,35 liralık ve 2 işlemde 284 bin 218,80 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Yine haftanın son iş gününde BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.