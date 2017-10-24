Hindistan cevizi yağı son günlerde mucize yağmış gibi gösteriliyor. Özellikle de henüz tedavisi bulanamamış olan ve maalesef ilerleyen bir hastalık olarak açıklanan Alzheimer'ı tedavi ettiğine yönelik kafa karıştırıcı bilgiler var.

Mucize olarak sunulan hindistan cevizi yağı gerçekten de Alzheimer'ın tedavisinde bir umut ışığı olabilir mi?

Nöroloji uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya, "Alzheimer hastalığının tedavisinde hindistan cevizi yağından bahsedilmesinin hikayesi yaklaşık 10 yıl önce başlamıştır" diyerek, Alzheimer hastası eşine, düzenli olarak Hindistan cevizi yağı kullanımı sonrası, düzelme gözlemlediği iddia edilen Amerikalı bir doktorun hikayesinin artık ‘şehir efsanesi’ sınırlarını aşıp, uluslararası bir efsane haline geldiğini söyledi.

"TATMİN EDİCİ BİR ÇALIŞMA SONUCU HALA BULUNAMADI"

Dr. Sarıkaya, sözlerine şöyle devam etti: "İşin tuhaf tarafı ise yaklaşık 9 yıl önce böyle bir tedavi uyguladığı iddia edilen doktordan ne bir haber alınmıştır, ne de bilimsel bir makale halinde bu bulgular sunulmuştur. Tabi kuyuya bir taş atılmış misali bilim insanları bu konuyu incelemeye almışlardır. Daha fazla detaya girmeden bu konuda tatmin edici bir çalışma sonucunun hala bulunmadığını ifade etmek isterim.

PEKİ NEDEN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ ALZHEIMER HASTALIĞINA İYİ GELECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR?

Alzheimer hastalığında beyin hücreleri insülin hormonuna karşı duyarsızlaşır. Aynı diyabet hastalığında olduğu gibi hücrelere glikoz giremez. Tabi ki burada bahsi geçen hücreler beyin hücreleridir. Glikoz girişi olmayan hücreler zamanla aç kalarak ölür. Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asidi içeren doymuş bir yağ türüdür. Beyin hücrelerinin bunu yakıt olarak kullanabileceği düşünülmüştür.

AMERİKAN VE İNGİLİZ ALZHEIMER BİRLİĞİ CİDDİ UYARILARDA BULUNDU

Alzheimer hastalığında beyinde biriken beta amiloid plakları üzerinde de etkili olacağı öne sürülmüştür. Fakat göz ardı edilen çok önemli bir konu vardır. Hindistan cevizi yağı doymuş bir yağdır. Doymuş yağ düzenli kullanıldığında kalp hastalıkları, beyin felci ve diğer damar tıkanıklıkları çok artar. Bu nedenle Amerikan ve İngiliz Alzheimer Birliği geçtiğimiz sene ciddi uyarılarda bulunmuştur. Amerikan Alzheimer Birliğinin uyarısına göre; hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir iddia ile hastanıza vereceğiniz bu yağ, kan kolesterol düzeyinde belirgin miktarda bir artış yapacak ve kalp hastalığına bağlı ölümleri artıracaktır.

KALP DAMAR HASTALIKLARI RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bu yılın haziran ayında Amerikan Kalp Birliği de açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Amerikan Kalp Birliği adına konuşan Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Frank Sacks, margarin ve palm yağı ile benzer miktarda yüzde 82 oranında doymuş yağ içeren hindistan cevizi yağı kullanımının, kalp damar hastalıkları riskini artırdığını böylelikle kalp krizine bağlı ölümlerin artabileceğini belirtmiştir. Bu tür yağların yerine zeytinyağı kullanılmasının kalp damar hastalıkları riskini azaltabileceğine de değinmiştir.

O HASTALAR KALP KRİZİNDEN KAYBEDİLİYOR

Dr. Sacks en büyük problemin insanların sağlık konusunda bilimin yönlendirmesinden çok "trend" olan uygulamalara yönelmesi olduğunu da ifade etmiştir. Aynı durum maalesef bizim ülkemiz için de geçerlidir. Trend uygulamalar sağlıkta ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Tamamen iyi niyetlerle hastasına düzenli olarak hindistan cevizi yağı veren ve kısa sürede kalp krizinden kaybedilen Alzheimer hastaları mevcuttur. Benim önerim hindistan cevizini makul miktarda beslenme düzeninize eklemeniz şeklinde olacaktır. Marketlerde ve eczanelerde satılan hindistan cevizi yağının tedavi niyetine kaşık kaşık tüketilmesi çok yanlıştır."

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