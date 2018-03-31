Beyoğlu İstiklal Caddesi Postacılar Sokak’ta Santa Maria Kilisesi’nin hemen yanında pek de dikkat çekmeyen bir dükkân. İçerisine girdiğinizde ise Tunç Çağı, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı’dan kalan eserlerin imitasyonları ve çini motifleri sizi bekliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre galeri sahibi 86 yaşındaki Nurhan Acun, güzel sanatlar akademisi mezunu, asıl mesleği iç mimarlık. Ancak arkeoloji ve tarihe olan merakı onu bu işe yönlendirmiş. Anadolu medeniyetlerinin takılarını yeniden hayata getiriyor. Eserleri arasında Orta Amerika ve Asya’dan da motifler mevcut.

1980 yılında tuttuğu dükkân, son 20 yıldır aynı zamanda da evi olmuş. Gündüzleri galerisini gezmeye gelen turistleri ağırlıyor, akşamları ise bir üst kattaki ‘evi’nde resim yapıyor, tek kişilik yatağında istirahate çekiliyor. Hayatının merkezi yaptığı dükkânının girişi vitrin, ortası atölye, üst katı ise yatak odası.

İÇ MİMARLIKTAN SANATÇILIĞA

Habertürk, Nurhan Acun’un atölyesine konuk oldu, hikâyesini kendi ağzından dinledi. Acun, iç mimarlıktan galericiliğe kadar uzanan hikâyesini şöyle anlatıyor:

“İç mimarlık bana göre değildi. Metal artıklarını aldım oyalanmaya başladım. Bir gün yaptıklarımı sergiledim. Nişantaşı’nda bir mağaza, ‘Bize de yapar mısınız?’ dedi. Böylece iç mimarlığı bıraktım. Santa Maria Kilisesi’nin hanının içindeki bir odada bu işe soyundum. Anadolu medeniyetlerinden takılar yapmaya başladım.”

‘BENİ ÇIKARMAK İSTİYORLAR’

Acun, son zamanlarda kiracısı olduğu Santa Maria Kilisesi ile davalık olduğunu ve dükkândan çıkarılmak istendiği için tedirgin olduğunu söylüyor. Acun, “Dükkânlar dolarla kiraya veriliyor. Benden de yüksek bir kira istediler. Ben de direndim. Çünkü bu dükkânda onlarca yıllık emeğim var. Hayatın yarısı gibi. Zaten ömrümün sonuna gelmişim, biraz daha bekleseler olmaz mı?” diyor. Arkeolog ve sanat tarihi uzmanları, cuma akşamı Acun’a destek vermek için atölyesinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Nurhan Acun’un özgeçmişi okundu, eserleri tanıtıldı.

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