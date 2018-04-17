Ankara'da OHAL mesaisi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi 19 Nisan'da sona erecek OHAL olacak. MGK, OHAL'in 3 ay daha uzatılması için tavsiye kararı verecek.

Erdoğan, MGK'nın ardından Külliye'de Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek. Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı görüşülecek. Bakanlar Kurulu'nun Meclis'e göndereceği OHAL tezkeresinin yarın oylanması bekleniyor. Tezkerenin kabulü için 276 oy gerekiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Bir kez daha uzatılması durumunda OHAL, 7'nci kez 3 aylık uzatılmış olacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak.

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