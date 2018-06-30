Anne-babası çocukken ayrılan babadan kopuyor

Fransa’da yapılan bir araştırmada, anne ve babaları çocuk yaştayken boşanan ya da ayrı yaşamaya başlayan 18-24 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin üçte birinin, babaları ile görüşmeyi bıraktığını ortaya koydu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Fransa Sosyal İstatistikler Kurumu tarafından 1.4 milyon kişiyle yapılan ankete göre, boşanmanın ardından çocukların yüzde 77’si annesinin yanında kalıyor ve bunların üçte biri 18 yaşından sonra babaları ile bir daha görüşmüyor.

Babalarıyla görüşmeyen gençlerin yüzde 49’u bunun nedenini ayrılığa, yüzde 14’ü ise babalarının uzakta yaşamasına bağlıyor.