Yozgat Şehir Hastanesinde hayata geçirilen "Anne oteli" uygulaması ile yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınan bebeklerin anne şefkatinden mahrum kalmaması için annelere 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor.

AA'nın haberine göre; şehir hastanesinde erken doğum veya herhangi bir hastalık sebebiyle yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeklerin annelerine otel hizmeti sunularak, anne ve bebeğin birbirinden ayrılmaması sağlanıyor.

5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA

Hastane içerisinde 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanan odalarda kalan annelerin, bütün ihtiyaçları hastane tarafından karşılanıyor. Bebekleri yoğun bakımdayken evlerine gidip gelmek zorunda kalmayan anneler, belirli saatlerde bebeklerini emzirip, bakımını yapabiliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Aziz Surel, "Anne oteli" uygulamasının yüksek standartlarda bir hizmet olduğunu belirtti.

Doğum sonrası bazı bebekleri yeni doğan yoğum bakım ünitesinde kuvöze aldıklarını ve tedavilerini yaptıklarını anlatan Surel, yeni doğan bir bebek ile annesinin ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Surel, bebeğin süt ve en yakın şefkat kaynağının annesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Anne ve bebeği en yakın ortamda, birbirlerine ihtiyaç duydukları her anda kavuşturulabilecek şekilde misafir etmek bir elzem haline geliyor. Bebekleri yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde tedavi edilen annelerimizi, 5 yıldızlı otel standartlarında bebeklerinin hemen yanı başında misafir ediyoruz. Yavrularımız ihtiyaç duyduğunda anneleri yanına gelip onlara şefkat gösterebiliyor. Bu süreçte de annelerin her türlü konaklama ve güvenliğiyle hastane olarak ilgileniyoruz. Ocak 2017'de hizmete başladıktan sonra yaklaşık 800 annemizi burada misafir ettik. Annelerimizi bebeklerinden ayırmamış olduk."

Genelde il dışından ve ilçelerden gelen ve riskli gebelik söz konusu olan annelerin şehir hastanesinde doğum yaptığını vurgulayan Surel, "Anne oteli hizmetlerimiz memnuniyetle karşılanıyor. Annelerimize, 5 yıldızlı otel standartlarında hizmet sunuyoruz. Annelerimizin temizlikleri, yemekleri hatta çamaşırlarının yıkanması ve ütülenmesi ücretsiz olarak karşılanıyor. " dedi.

ANNELER MEMNUN

Anne oteli uygulamasından faydalanan ikiz bebek annesi Kübra Koçak, erken doğum olduğu için bebeklerin kuvöze alındığını anlatarak, "21 gündür buradayız. Buradaki imkanlar çok güzel. Bebeklerimiz güvendeler. Ben de bebekleri görebiliyorum. İlk bebeğim, hiçbir bir bilgim yoktu. Burada emzirmeyi, altını değiştirmeyi de gösteriyorlar, bazen bana da yaptırıyorlar. Çok titiz davranıyorlar, çok güzel." diye konuştu.

Otel hizmetinden yararlananlardan Figen Erkan da 15 gün önce doğum yaptığını, doğum sonrası 3 gün hastanede yattığını söyledi.

Doktorun kendisini taburcu ettiğini ancak erken doğum yaptığı için bebeklerin kuvözde kalması gerektiğini aktaran Erkan, "Bunun üzerine anne oteli hizmetini sundular. Bu da bizim için bulunmaz bir hizmet oldu. Çünkü çocuklarımı her üç saatte bir emzirmek için aşağı inmem, onları beslemem, onlarla ilgilenmem gerekiyordu. Evden gelmek, başka yerden gelmek büyük bir sıkıntı olacaktı." ifadelerini kullandı.

Anne otelinden faydalanan diğer annelerin de çok memnun olduğunu dile getiren Erkan, "Biz sadece çocuklarımızla ilgileniyoruz, her şeyimiz hazır şekilde geliyor. Aynen 5 yıldızlı otel hizmeti sunuluyor, çok memnunuz" dedi.

İkiz doğuran gelini Figen Erkan'ı ziyarete gelen Sevim Erkan da hastanenin kendilerine çok güzel bir imkan sunduğunu dile getirdi.

Bu imkanı sunanlara teşekkür eden Erkan, "Burası olmasaydı, gelinim gidip gelerek perişan olacaktı. Çocuklar burada, anne evde olacaktı, aklı fikri burada kalacaktı. Şimdi sürekli bebeklerinin yanında gidiyor, geliyor. Çok güzel odası var. Televizyonu, buzdolabı, her şeyi iyi, hizmeti çok iyi" şeklinde konuştu.