Adana'da yaşayan Çiftçi ailesinin oğlu Halil Çiftçi'ye, 7 aylıkken 'hiperimmunglobulin' (Vücuttaki bakteri, virüs, kanser gibi yabancı virüslerden koruyan bağışıklık sistemi) hastalığı tanısı konuldu.

Habertürk TV'de yer alan habere göre; hastalığa bağlı olarak kaşıntıları artıp, dayanılmaz hale gelince küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerleri kızararak, yara oldu. Bir yıldır acı içinde kıvranan ve durmaksızın kaşınan 9 yaşındaki Halil Çiftçi'nin ağlayarak, "Anne, artık ölmek istiyorum" demesi ise yürekleri burkmuştu. Ama artık küçük Halil'in yüzü gülüyor.

Geçtiğimiz şubat ayında Çukurova Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan küçük Halil, İstanbul'da özel bir hastaneye getirildi. Halil'e annesinden alınan yüzde 80 uyumlu kemik iliği nakledildi. İlaç tedavisinin ardından Halil'in kaşıntıları da yaraları da azaldı.

Küçük Halil, kendisini merak edenlere el sallayarak, "Hepinizi seviyorum, ben iyileşiyorum" dedi.

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