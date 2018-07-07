Adana’da pompalı tüfekle ateş ederek anneanne ve torununu yaralayıp kaçan zanlı yakalandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda 3 yaşlarındaki bir çocuk olaydan ucuz kurtuldu.

İHA'nın haberine göre, olay Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın bahçesinde oturan Ayşe T. ile 17 yaşındaki torunu Altay G.'nin yanına, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D. geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma esnasında A.D., pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ayşe T. ile saçmaların isabet ettiği torunu yaralandı.

Yaralanan kadın torunuyla evine kaçıp, durumu polise bildirdi. Saldırgan A.D. olay yerinden kaçarken 3 yaşlarındaki bir çocuğa yönelip bağırarak bir şeyler söylerken küçük çocuk saldırıyı ucuz atlattı. Yaralılar, bölgeye yönlendirilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Saldırı anı apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.