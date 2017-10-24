Antalya'da 48 yaşındaki N. K., boşanma aşamasında olduğu Gürcistan uyruklu eşi Svetlana K.'nın görüşme talebini reddetmesi üzerine bir ağacın altına oturup, yanındaki tüfeği karnına dayadı. Bu sırada cep telefonuyla selfie çeken K., "Ben, yalnızca seni sevdim" dedikten sonra tüfeği ateşledi. Ağır yaralanan K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Burdur'daki şeker fabrikasından emekli N. K., yaklaşık 1 yıl önce Gürcistan uyruklu Svetlana K. ile evlendi. Burdur'da oturan eski eşiyle de görüşmeye devam eden K., bu nedenle Svetlana K. ile sorunlar yaşadı. N. K., oturdukları evden ayrılırken, Svetlana K. ise boşanma davası açtı.
Boşanmak istemeyen K., sabah saatlerinde kamyonetiyle Svetlana K.'nın oturduğu eve geldi. Eşiyle görüşüp, ondan özür dilemek isteyen K., aldığı olumsuz yanıt üzerine sinirlendi. Kamyonetindeki av tüfeğini alıp, havaya ateş eden Nurettin K., eşi Svetlana K.'dan inmesini istedi. Eşinin elinde silahla beklediği gören K., polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
'BİR CANIM KALDI' DEYİP, TETİĞİ ÇEKTİ
Elindeki tüfekle bir ağacın dibine oturan N. K., namluyu karnına dayadıktan sonra tetik bölümüne düzenek yapıp, ayağını dayadı. Polisin yanına yaklaşmasını istemeyen K., o sırada cep telefonuyla da selfie çekti.
Bir taraftan bağıran K., "Ben, yalnızca seni sevdim. Hala da seviyorum. Sana her şeyimi verdim. Bir canım kaldı" sözlerinin ardından tetiği ayağıyla itip, tüfeği ateşledi. Kanlar içinde kalan K., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak, özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan K., kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Olay sonrası evden sokağa inen Svetlana K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 20 dakika önceSvetlana haklı; eski eşinle görüşmeni hangi kadın olsa istemezdi.00