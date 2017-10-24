Antalya'da 48 yaşındaki N. K., boşanma aşamasında olduğu Gürcistan uyruklu eşi Svetlana K.'nın görüşme talebini reddetmesi üzerine bir ağacın altına oturup, yanındaki tüfeği karnına dayadı. Bu sırada cep telefonuyla selfie çeken K., "Ben, yalnızca seni sevdim" dedikten sonra tüfeği ateşledi. Ağır yaralanan K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Burdur'daki şeker fabrikasından emekli N. K., yaklaşık 1 yıl önce Gürcistan uyruklu Svetlana K. ile evlendi. Burdur'da oturan eski eşiyle de görüşmeye devam eden K., bu nedenle Svetlana K. ile sorunlar yaşadı. N. K., oturdukları evden ayrılırken, Svetlana K. ise boşanma davası açtı.



Boşanmak istemeyen K., sabah saatlerinde kamyonetiyle Svetlana K.'nın oturduğu eve geldi. Eşiyle görüşüp, ondan özür dilemek isteyen K., aldığı olumsuz yanıt üzerine sinirlendi. Kamyonetindeki av tüfeğini alıp, havaya ateş eden Nurettin K., eşi Svetlana K.'dan inmesini istedi. Eşinin elinde silahla beklediği gören K., polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



'BİR CANIM KALDI' DEYİP, TETİĞİ ÇEKTİ



Elindeki tüfekle bir ağacın dibine oturan N. K., namluyu karnına dayadıktan sonra tetik bölümüne düzenek yapıp, ayağını dayadı. Polisin yanına yaklaşmasını istemeyen K., o sırada cep telefonuyla da selfie çekti.



Bir taraftan bağıran K., "Ben, yalnızca seni sevdim. Hala da seviyorum. Sana her şeyimi verdim. Bir canım kaldı" sözlerinin ardından tetiği ayağıyla itip, tüfeği ateşledi. Kanlar içinde kalan K., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak, özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan K., kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.



Olay sonrası evden sokağa inen Svetlana K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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