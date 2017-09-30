Antalya'da geçtiğimiz aylarda faytona koşulan atı yolun ortasında ölen A. Ç., kendini iple asarak intihar etti. Ç.'nın, atın ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.
İHA'nın haberine göre, Antalya'da biri engelli 2 çocuğuyla beraber yaşayan 46 yaşındaki A. Ç., saat 12.00 sıralarında evin bahçesinde bulunan dut ağacına iple kendini asarak intihar etti. Ç.'nin, kendini ağaca astığını gören komşuları hemen ağacın olduğu yere koştular. Komşulardan biri elindeki bıçakla hemen ipi keserek Ç.'yi yere indirdi. Durum, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler 46 yaşındaki A. Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirleyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yeri inceleme polisleri çalışmalarını tamamladıktan sonra Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gören komşuların ifadesini alırken, olay yeri inceleme ekipleri de A. Ç.'nin kendini dut ağacına asarken kullandığı ipi sökerek delil torbasının içine koydu.
ARKADAŞINA VASİYET ETMİŞ
46 yaşındaki A. Ç.'nin Antalya'da geçimini faytonculuk yaparak sağladığı öğrenildi. Ç.'nin, 1 Ağustos günü Kalekapısı'ndan aldığı 4 turisti gezdirdiği sırada faytona koşturduğu atı yorgunluk ve sıcak hava nedeni ile ölmüştü. Bu durumun medyaya yansıması ve gelen tepkilerden sonra çalışma izni iptal edilirken, toplam bin 319 TL para cezası kesilmişti. Durumdan sonra psikolojisinin bozulduğu öğrenilen A. Ç., bugün kendini asarak hayatına son verdi. Ç.'nin bir arkadaşına öldüğünde kendisini Zeytinköy mahallesinde toprağa verilmesini istediği öğrenildi.
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Misafir 12 dakika önceat mı kıymetli, adam mı?00
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Misafir 12 dakika önceölçülü eleştiri...00
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Misafir 12 dakika öncene oldu hayvan hakları savunucuları biraz beyin hayvanları koruyalım derken insan ları öldürmeyin00