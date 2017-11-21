Antalya'da zabıt katibi, adliyede intihar etti

Adliye çalışanlarını yasa boğan olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi binasında meydana geldi. DHA'nın haberine göre; 4'üncü Hukuk Dairesi'nde katip Cevahir Toker, 7'nci katta bulunan pencereden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Toker, ağır yaralandı. Adliye çalışanları, durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, Toker'in hayatını kaybettiği belirledi.

Toker'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cevahir Toker

antalya

intihar