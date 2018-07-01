İHA'da yer alan habere göre; Antalya, Haziran ayında 1 milyon 943 bin 20'si yabancı, 68 bin 710'u yerli olmak üzere 2 milyon 11 bin 730 turist sayısına ulaşarak tüm haziranların rekorunu kırdı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2015, 2016, 2017 rakamları geride bırakılırken, turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün rekoru da kırıldı. Yılın ilk 6 ayında ise kente gelen turist sayısı, 4 milyon 885 bin 835'e ulaştı.
2014 yılının aynı döneminde 1 milyon 779 bin 151 turist gelirken, bu yıl 232 bin 579 kişilik farkla 2 milyon 11 bin 730 kişi geldi. 2015 yılı Haziran ayında Antalya’ya gelen turist sayısı 1 milyon 642 bin 32 iken, 2016 yılı Haziran’da bu sayı 740 bin 210’a geriledi. Geçen yılın Haziran ayında 1 milyon 506 bin 816 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 11 bin 730 olarak kayıtlara geçti.
EN FAZLA ZİYARETÇİ RUSYA'DAN GELDİ
Turistlerin uyruklarına bakıldığında Haziran’da en fazla ziyaretçi, 826 bin 963 kişiyle Rusya Federasyonu'ndan geldi. Rusya’dan Antalya'ya gelen ziyaretçilerin sayısı yüzde 28,55 arttı. Rus turistlerin sayısı toplam ziyaretçilerin yüzde 42,56'sını oluşturdu. Rusya'yı 254 bin 406 ziyaretçi ile Almanya, 153 bin 961 kişi ile Ukrayna, 91 bin 518 turist ile İngiltere ve 66 bin 221 ziyaretçi ile Polonya takip etti. Geçen yılın aynı ayına göre Almanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 23,71, Ukrayna'dan yüzde 5,45, İngiltere'den yüzde 100,17 ve Polonya'dan yüzde 165,34 arttı.
OCAK-HAZİRAN'DA ANTALYA'YA GELEN TURİST SAYISI 4 MİLYON 885 BİN 835
Ocak-Haziran döneminde ise Antalya’ya gelen turist sayısı 4 milyon 885 bin 835 olarak açıklandı. Bunun 4 milyon 651 bin 662'sini yabancılar, 234 bin 173'ünü ise yerli turistler oluşturdu. Toplam ziyaretçi sayısı geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 40,18 arttı. 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 3 milyon 485 bin 437 kişi Antalya'yı ziyaret etti. Yılın ilk 6 ayında en fazla ziyaretçi 1 milyon 869 bin 442 kişi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,52 artış gösterdi. Söz konusu dönemde Almanya'dan 847 bin 745 kişi, Ukrayna'dan 310 bin 699 kişi, İngiltere'den 239 bin 360 kişi, Hollanda'dan 153 bin 554 kişi kenti ziyaret etti. Almanya'dan gelen ziyaretçilerin sayısı yüzde 41,92, Ukrayna'dan yüzde 9,57, İngiltere'den yüzde 71,07, Hollanda'dan ise yüzde 76,98 yükseldi.
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