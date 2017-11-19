Antalya'yı dolu yağışı vurdu! (Meteoroloji hava durumu tahmini)

Aksu ilçesinin Topallı ve Kurşunlu mahallelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, zor günler geçiren çiftçiyi vurdu. Yaklaşık 1 saat etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolular, camlarda ve seralarda maddi hasara neden oldu. Bazı yerlerde ise beyaz dolu kütleleri oluştu. Oluşan zararın yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

İHA'nın aktardığına göre; Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Aksu ilçemizin Kurşunlu, Topallı ve çevresine sabaha karşı yağan doludan zarar gören üretici ve çiftçilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun" dedi.

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ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Antalya'da bugün hava sıcaklığı 20 derece civarında bekleniyor. Hava durumu bugün, parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yağışların bu akşam saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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