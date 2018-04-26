Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için düzenlenen vize sınavı sonuçları açıklandı. AÖF öğrencileri 14 - 15 Nisan 2018 tarihlerinde sınava girmişti. Anadolu Üniversitesi sonuçları erken açıklayarak sürpriz yaptı. AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları açıklandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.

Öğrenciler TC kimlik numarasıyla oturum açarak sınav sonuçlarına erişebilirler. "T.C. Kimlik Numaranız" ile öğrenci portalına giriş gerçekleştirilebiliyor.

Sonuçları görmek için TIKLAYINIZ

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

Sınav Sonuç İtirazı

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav Tarihleri Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

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