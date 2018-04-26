Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 31 Mart - 1 Nisan'da 2. dönem sınavı yapıldı. Bu sınavda dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında yapılan teknik bir hatadan dolayı bu adaylara telafi sınavı 21 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredisini yükseltecek olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? İşte AÖL öğrenci girişi ve AÖL sınav sonuçları ile kayıt yenileme hakkında ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 1-18 Mart'ta yapılması planlanan ancak Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında yapıldı. İş takviminde 20 Nisan olarak belirlenen sonuç tarihi, 21 Nisan'da yapılan telafi sınavı nedeniyle ertelendi. Şuan AÖL iş takviminde yapılan güncelleme nedeniyle sonuçların açıklanacağı tarih bilinmiyor. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak. AÖL sınav sonuçları, AÖL öğrenci girişi sayfası içerisinde açıklanacak.

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AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri de iş takviminde yapılan güncelleme nedeniyle bilinmiyor. AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin tarihi, iş takvimi güncellemesi yapıldıktan sonra netlik kazanacak.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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