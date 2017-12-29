Apple, geçtiğimiz hafta pilleri eskiyen iPhone’ları sistematik olarak yavaşlattığını kabul etmişti.

Apple tarafından kabul edilen uygulama, iOS işletim sisteminin işlem gücünü daha az kullanarak iPhone’un aniden kapanmasını engelliyor. Şirket, bu sayede akıllı telefonları aniden kapanan iPhone kullanıcılarının yüzde 80 kadarının artık bu sorunu yaşamadığını belirtiyor.

Akıllı telefonları yavaşlatıldığı için kızgın olan sekiz iPhone kullanıcısı, şirketin açıklamasından çok geçmeden davalar açtılar. Bu davalardan bir tanesinde, Apple’dan 1 trilyon dolar tazminat isteniyor.

999 milyar dolar tazminat isteyen davacı Violetta Mailyan, teknoloji devini müşterilerden bilgi gizlemek ve cihazların performanslarını düşürerek yenilerini almaya zorlamakla suçluyor.

Apple, önümüzdeki dönemde tartışmalı uygulaması konusunda mahkemede kendini savunmak zorunda kalacak.

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