Arif Sağ yurda döndü

Türk Halk Müziği'nin usta ismi, eski milletvekili Arif Sağ, tedavi için Küba'daki aşı tedavisini tamamlayarak kızı Aslı ve oğlu Tolga ile yurda döndü.

DHA'nın haberine göre, uzun süreden bu yana akciğer kanseri tedavisi gören Arif Sağ, kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte geçen hafta aşı tedavisi için Küba´ya gitmişti. Arif Sağ'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılınca kızı Aslı, babası ile uçakta çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Geçen yıl eşi Yıldız Sağ'ı kanserden kaybeden ve kendisine de akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ'ın Küba'da 5 seanslık aşı tedavisi gördü. Türk Halk Müziği'nin usta ismi, yaşamından endişe eden hayranları için Küba'da oğlu Tolga ve kızı Aslı ile Küba'da çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşmıştı. THY uçağı ile yurda dönen Arif Sağ, uçaktaki kabin görevlileri ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tolga Sağ, "Her şey çok iyi. Babam 1 hafta uygun tedavi gördü. Venezüella üzerinden döndük. İstanbul'da tedaviye devam edeceğiz" dedi.

Arif Sağ